Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Sanatçı Alihan Altıtaş, müzikseverlerin merakla beklediği üçüncü single çalışmasıyla dinleyicilerini selamlıyor. Bostanlı Müzik etiketiyle tüm dijital platformlardaki yerini alan "Haline Yan" isimli parça, sonbaharın hüzünlü atmosferini ve ayrılığın sızlatan soğukluğunu iliklere kadar hissettiren derinlikli bir yapıya sahip. Sanatçının duygusal derinliğini yansıtan bu yeni eser, özellikle hüzünlü temaları seven dinleyiciler için şimdiden sezonun en dikkat çeken yapımlarından biri olmaya aday görünüyor.

Bir kitabın satırlarından notalara: "Hoşçakal" şiiri bestelendi

"Haline Yan" projesinin arka planında, sanatçının edebi geçmişinden gelen güçlü bir hikaye yatıyor. Alihan Altıtaş’ın 2012 yılında okurla buluşturduğu "Kalbimin Nehirleri" adlı kitabında yer alan ve eserin en çarpıcı bölümlerinden biri olarak kabul edilen "Hoşçakal" şiiri, bu projeyle birlikte notalara dökülerek bestelendi. Yıllar önce kağıda dökülen bu içli mısralar, bugün modern bir düzenlemeyle profesyonel bir müzik eseri olarak yeniden hayat buldu. Sanatçının yazarlık kimliğiyle müzisyen kimliğini birleştiren bu sentez, parçanın lirik yapısını çok daha sarsıcı kılıyor.

Karagöl’ün sisli atmosferinde görsel bir şölen

Şarkının ruhunu yansıtan klibin yönetmen koltuğunda, İstanbul müzik camiasının deneyimli isimlerinden Halim Onur oturuyor. Görsel estetiğin ön planda tutulduğu yapımın çekimleri, doğasıyla büyüleyen Karagöl ve çevresinde gerçekleştirildi. Çekim süreci boyunca etkili olan yoğun yağmur ve sis, şarkının melankolik havasıyla kusursuz bir uyum yakaladı. Teknolojik imkanların da sonuna kadar kullanıldığı sette, drone kameraların sunduğu geniş açılı panoramik görüntüler, Karagöl’ün mistik havasını klibe profesyonel bir sinematografiyle taşıdı.

İklim Gündüz’den sürpriz performans: Gazetecilikten oyunculuğa

Klibin en çok konuşulan unsurlarından biri de oyuncu kadrosunda yer alan sürpriz isim oldu. Mesleki kariyeriyle tanınan deneyimli gazeteci İklim Gündüz, yapımdaki oyunculuk performansı ile izleyenleri adeta büyüledi. Kamera karşısındaki doğal ve etkileyici tavırlarıyla profesyonel oyuncuları aratmayan Gündüz, canlandırdığı karakterin duygusunu izleyiciye geçirme konusunda büyük başarı sağladı. Alihan Altıtaş’ın bu yeni çalışması, gerek edebi kökeni gerekse sanatsal çekim kalitesiyle sonbahar çalma listelerinde zirveyi zorlayacak gibi görünüyor.