Son Mühür- OGM Pictures imzalı ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “Çarpıntı” dizisinin ikinci bölümünde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Dizide konuk oyuncu olarak yer alan Umut Özkan, sahnelerinin kesildiğini fark edince sosyal medyadan sert bir açıklama yaptı. Özkan’ın özellikle Deniz Çakır ile olan yakınlaşma sahnelerinin yayından çıkarılması dikkat çekti.

“25 yılımı verdim, emeğim görmezden gelinemez”

Sanat yaşamında çeyrek asrı geride bıraktığını vurgulayan Özkan, şu ifadeleri kullandı: “Bu mesleğe 25 yılımı verdim; nereden baksan çeyrek asır, çeyrek hayat. Tırnaklarımla kazıya kazıya geldim. Birçok değerli projede başrolde yer aldım, sayısız karaktere ruh verdim.

Bugün, ‘Çarpıntı’ dizisinin ikinci bölümünde konuk oyuncu olarak kabul ettiğim sahnelerimin —özellikle Deniz Çakır’la olan yakınlaşma sahnesinin— kaldırılması, sanki bir kitabın ilk sayfaları yırtılmış gibi kesilip olay örgüsünden koparılması, beni bir oyuncu olarak anlamsız bırakıyor.”

“Haksızlık yalnız bana değil, tüm meslektaşlarıma”

Özkan, açıklamasında yalnızca kendi emeğinin değil, oyunculuk mesleğinin de görmezden gelindiğini belirtti. “Bu durum yalnızca şahsıma değil, mesleğine saygıyla sarılan tüm meslektaşlarıma da yapılmış bir haksızlıktır.

Emeğe, karaktere, hikayeye değer vermek; bu işin ruhudur. Ve ben, emeğin yok sayılmasına sessiz kalmam.”

Abisi Ufuk Özkan’la gündeme gelmişti

Umut Özkan’ın ismi geçtiğimiz günlerde de gündeme gelmişti. Ünlü oyuncunun abisi Ufuk Özkan’ın sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılması, Özkan ailesini magazin gündeminin üst sıralarına taşımıştı.

Çarpıntı dizisinin oyuncu kadrosu

İlk bölümüyle büyük ilgi gören “Çarpıntı” dizisi, iddialı oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizide Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin gibi ünlü isimler yer alıyor. Proje, hikayesi ve oyuncu performanslarıyla seyirciden yoğun ilgi görüyor.