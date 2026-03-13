Kopan paylaşımında günün zorluğuna dikkat çekerek sabah yönetmen Alinur Velidedeoğlu'nun, ardından İlber Ortaylı'nın vefat haberlerinin peş peşe geldiğini belirtip son acı haberin de Canberk Uçucu'dan geldiğini yazdı.

Uçucu'nun ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sanat camiası, aynı gün içinde üç önemli ismi birden kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor.

Canberk Uçucu kimdir?

1969 yılında dünyaya gelen Canberk Uçucu, Türk tiyatrosunun köklü ailelerinden birine mensup. Babası, Yeşilçam'ın ve tiyatronun usta isimlerinden Ergün Uçucu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) mezunu olan Canberk Uçucu, kariyerine tiyatro sahnelerinde başladı ve uzun yıllar Devlet Tiyatroları kadrosunda görev yaptı. Sahnedeki performanslarıyla tanınan Uçucu, aynı zamanda televizyon dizilerinde de rol aldı. Kuzenlerim dizisinde Feridun karakteriyle ve Vasiyet adlı yapımla ekran karşısındaki izleyiciyle buluştu.

Songül Öden'in eski eşiydi

Canberk Uçucu, özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer almıştı. "Gümüş" dizisiyle büyük popülerlik kazanan oyuncu Songül Öden ile 2002 yılında evlenen Uçucu, çiftin evliliği yaklaşık 9 yıl sürdükten sonra 2011'de boşanmayla noktalandı. Uçucu, babasının 2019'daki vefatını sosyal medyadan duygusal bir paylaşımla duyurmuş ve sanat dünyasının yakından tanıdığı Ergün Uçucu'ya veda etmişti.

Yetenekli ve duyarlı kişiliğiyle tanınan Canberk Uçucu, genç nesil oyuncu ve yazarlara verdiği destekle de sanat çevrelerinde saygı duyulan bir isimdi. Vefatının ardından tiyatro ve sinema dünyasından çok sayıda taziye mesajı geldi. Sanat camiası, 13 Mart 2026 gününü üç büyük kaybın acısıyla hatırlayacak.

Babası Ergün Uçucu da tiyatro dünyasının efsane isimlerindendi

Canberk Uçucu'nun babası Ergün Uçucu, Türk tiyatro ve seslendirme dünyasının en tanınan figürlerinden biriydi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Ergün Uçucu, Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan emekli olmuştu. Yıllarca TRT'de yayınlanan Tatlı Cadı gibi dizilerde ve çok sayıda filmde seslendirme yapan sanatçı, özellikle Susam Sokağı'ndaki Kurabiye Canavarı'nı yıllarca seslendirmesiyle hafızalara kazınmıştı. Ergün Uçucu, 2019 yılında 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Oğlu Canberk Uçucu o zaman babasının vefat haberini duyuran isim olmuştu; şimdi ise tiyatro dünyası Canberk'i de kaybetmenin acısını yaşıyor.