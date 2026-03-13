1950 yılında Mersin'de dünyaya gelen Ayşe Özdolay, Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir yere sahip köklü bir aileden geliyor. Babası, Mersin eski senatörü ve tıp akademisi mezunu Dr. Talip Özdolay. Ankara'da sosyal bilimler alanında eğitim alan Özdolay, bir dönem öğretmenlik de yaptı. Ancak kamuoyunda daha çok İlber Ortaylı'nın eşi olarak tanındı.

İlber Ortaylı ve Ayşe Özdolay ne zaman evlendi, neden boşandı?

İlber Ortaylı ile Ayşe Özdolay, 1981 yılında Ankara'da evlendi. Ortaylı o dönem Ankara Üniversitesi'nde akademik kariyerini sürdürüyordu. Tam 18 yıl süren evlilikleri 1999'da anlaşmalı biçimde sona erdi. Boşanma sürecini sorunsuz atlatan çift, ayrılıklarının ardından da dostane ilişkilerini korudu. Ortaylı, katıldığı söyleşilerde özel hayatına dair çok az detay paylaşsa da Ayşe Özdolay'dan her zaman saygıyla söz etti.

Ayşe Özdolay hayatta mı, kaç yaşında?

2026 yılı itibarıyla 75 yaşında olan Ayşe Özdolay hayatta. Ortaylı'nın vefatının ardından eski eşine de taziye mesajları iletildiği ve yakın çevresinin kendisini yalnız bırakmadığı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Özdolay, evliliği boyunca olduğu gibi boşanma sonrasında da medyadan uzak, sade bir yaşam tercih etti.

İlber Ortaylı ve Ayşe Özdolay'ın çocukları kimler?

Çiftin bu evlilikten 1982 doğumlu bir kızları dünyaya geldi: Tuna Ortaylı Kazıcı. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü mezunu olan Tuna Ortaylı Kazıcı, sanat ve kültür yönetimi alanında kariyer yaptı. Sertaç Kazıcı ile evlenen Tuna Ortaylı'nın Deniz Ali ve Defne adında iki çocuğu bulunuyor. İlber Ortaylı, torunlarıyla vakit geçirmekten büyük keyif alıyor ve sosyal medya paylaşımlarında sık sık bu mutluluğunu yansıtıyordu. Tuna Ortaylı, babasının vefatının ardından yaptığı açıklamada onu Türkiye'nin değil, dünyanın yetiştirdiği en önemli tarihçilerden biri olarak nitelendirdi.