İçişleri Bakanlığı'nın multimedya cezalarına yönelik yaptığı geri adımın ardından araç sahipleri, benzer bir esnekliğin cam filmi için de geçerli olup olmadığını sorguluyor. İşte 2026 yılında cam filmi, multimedya ekran ve APP plaka düzenlemelerine ilişkin tüm detaylar...

Cam filmi 2026'da yasak mı?

Araç camlarına standart dışı koyu renkli film veya renkli kaplama uygulamak yasak. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin (KTY) 63. maddesi, taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek şekilde renkli kullanımını veya üzerine renkli film tabakaları yapıştırılmasını açıkça yasaklıyor. Bu kurala uymayan araç sahiplerine para cezası uygulanabiliyor ve araçlar gerektiğinde trafikten men edilebiliyor.

Cam filmi cezası ne kadar?

Karayolları Trafik Kanunu'na göre sürücünün görüşünü engelleyecek ya da kaza anında yolcular için tehlike yaratabilecek eklentiler taşıyan araçları kullanan sürücülere idari para cezası kesiliyor. Ayrıca uyarıya rağmen düzeltilmeyen araçlar trafik zabıtası tarafından trafikten men edilebiliyor.

Multimedya ekran ve ses sistemi yasağı kalktı mı?

Araçlara sonradan takılan multimedya ekran ve ses sistemlerine yönelik cezai yaptırımlar geçici olarak durduruldu. İçişleri Bakanlığı, 27 Şubat 2026'dan itibaren uygulanan cezaların iptal edildiğini açıkladı. Bakanlık, sürücünün dikkatini dağıtmayan ve aracın orijinal yapısına uygun multimedya cihazlarının kullanımının serbest olduğunu belirtti. Denetimler 1 Nisan 2026'ya kadar bilgilendirme ve rehberlik amacıyla sürecek, bu tarihten sonra ise mevzuata uygun şekilde cezai işlemler yeniden başlayacak.

APP plaka kullanmak yasak mı?

Standart dışı APP plakalar konusundaki denetimler de artırıldı. Araçların resmi plakaları dışında farklı tasarım veya formatta plaka kullanması yönetmeliklere aykırı kabul ediliyor. Bu tür plaka kullanan araç sahipleri de cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor. Araç muayenesinde standart dışı plaka tespit edilen araçlar muayeneden geçemiyor.