Fatih Camii Haziresi, caminin kıble tarafında Çorba Kapısı ile Türbe Kapısı arasında yer alıyor. Nakşidil Sultan Türbesi ve küçük külliyeyi de kapsayan bu alan, 18. yüzyılın sonlarından itibaren yapılan definlerle şekillenmeye başladı. Zamanla duvarlarla çevrilerek kapalı bir hazireye dönüştürülen bölge, Osmanlı döneminde yalnızca padişah izniyle defin yapılabilen seçkin bir mezar alanı niteliği taşıyordu.

Haziredeki en önemli isimler

Fatih Camii Haziresi'nin en bilinen sakini şüphesiz camiye adını veren Fatih Sultan Mehmed (II. Mehmed). İstanbul'un fatihi, kendi adına yaptırılan özel türbede yatıyor. Onun yanı sıra Osmanlı tarihinin pek çok kritik ismi bu toprakta uyuyor. Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, Osmanlı'nın son büyük tarihçilerinden Ahmed Cevdet Paşa, yazar ve gazeteci Ahmed Midhat Efendi ve ünlü hattat Sami Efendi hazirede medfun bulunan tanınmış simalar arasında yer alıyor. Osmanlı kütüphanecilik geleneğinin en değerli isimlerinden Ali Emîrî Efendi ve sadrazam Abdurrahman Nureddin Paşa da bu toprakta ebedi uykusuna yatan devlet adamlarından. 19. yüzyılda cami hazirelerine yapılan definlerin artmasıyla birlikte alan, sadrazamlar, şeyhülislamlar ve müşirlerin de tercih ettiği önemli bir mezar bölgesi haline geldi.

Akademi dünyasının büyük isimleri de burada

Hazire, 2000'li yıllardan itibaren Türk akademi dünyasının önde gelen isimlerine de ev sahipliği yapmaya başladı. İlber Ortaylı'nın hocası olan ve Osmanlı tarihçiliğinin dünya çapındaki en büyük otoritelerinden kabul edilen Prof. Dr. Halil İnalcık, sanat tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice, siyaset bilimci Prof. Dr. Kemal Karpat ve iktisat tarihçisi Prof. Dr. Mehmet Genç'in kabirleri bu alanda bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş da hazirede yatan isimler arasında. Ortaylı'nın sağlığında hocası İnalcık ve yakın dostu Eyice'nin yanına defnedilme isteği taşıdığı biliniyor. Bu istek bugün yerine getirilmiş oldu.