Son Mühür- Uzun süredir yatırım sürecindeki belirsizliklerle gündeme gelen Çinli otomotiv devi BYD'nin yılan hikayesine dönen Manisa projesinin askıya alındığı ortaya çıkmıştı.

5 bini doğrudan, ekosistemiyle birlikte 20 bin istihdam sağlaması beklenen bölgede yeni bir yatırım döneminin başlayacağı belirtiliyor.

Çinli olmadı, gözler Nepal şirketinde…

Edinilen bilgilere göre küresel elektrikli araç pazarının en büyük oyuncularından biri olan BYD’ye yatırım için tahsis edilen dev arazi, Nepalli bir motor üreticisi şirkete tahsis edilmiş durumda. Söz konusu tahsisle birlikte, daha önce BYD için planlanan alanda motor ve güç aktarma sistemleri üretimine yönelik yeni bir sanayi yatırımının hayata geçirilmesi bekleniyor.

Süreçle ilgili detaylar merakla bekleniyor…

Manisa sanayisi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilen gelişmenin, bölgeye yeni istihdam ve ihracat potansiyeli kazandıracağı ifade ediliyor. Yetkililerin önümüzdeki günlerde yatırımın kapsamı, üretim kapasitesi ve istihdam hedeflerine ilişkin detaylı açıklama yapması bekleniyor.

BYD’yla ilgili süreçte neler yaşanmıştı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2024’ün Temmuz ayında Dolmabahçe'de büyük bir tören düzenlenmiş ve Çin otomotiv devi BYD’yi Manisa’ya getirecek anlaşma imzalanmıştı.

1 Milyar dolarlık yatırım için ÇED süreci Ekim 2024’de başlamasına karşın istenen somut ilerleme bir türlü sağlanamamıştı.

BYD, Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB)'nde yıllık 150 bin adet kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ve Ar-Ge merkezi kurması için gereken adımları bir türlü atmadı.

BYD’ye ithal araçlar için gümrük muafiyeti/ kota gibi avantajlar sağlandı.

Yaklaşık 160 hektarlık arazi tahsisi yapıldı, altyapı hazırlıkları için OSB devreye girdi ancak büyük umutla başlayan proje sonuçsuz kaldı.