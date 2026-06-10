Son Mühür- Özellikle ABD borsalarında teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşler ve Orta Doğu’da gerilimin tırmanması BIST 100’de satış ağırlıklı bir gün yaşanmıştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,86 değer kaybederek 13.741,89 puandan tamamladı.

Endeks haftan üçüncü işlem gününe yüzde 0.12'lik düşüşle 13.725 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Asya borsaları kayıpta…



Küresel piyasalarda teknoloji hisselerinde yaşanan düşüş ve İran merkezli gerilim Asya borsalarında sert kayıplara yol açtı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 düştü.

Bitcoin, altın, gümüş, Brent petrol…



Ons altın 4.204 dolardan,

gram altın 6.237 liradan,

gümüş 64.89 dolardan,

Brent petrol 91.30

Bitcoin 61.432 dolardan işlem görüyor.