Şirketin fabrika inşası konusunda beklenen somut adımları zamanında atmaması üzerine hükümetin tanıdığı vergi muafiyeti kotasını durdurduğu iddia ediliyor. Bu gelişme markanın Türkiye pazarındaki büyüme planlarına çok sert bir darbe vuruyor. Otomobil almayı düşünen vatandaşlar bu kararın piyasaya nasıl yansıyacağını merakla araştırıyor.

Yaşanan bu krizin etkileri markanın Türkiye'deki satış listelerine doğrudan yansımaya başladı. Vergi avantajının sona ermesiyle birlikte BYD'nin uygun fiyatlı ve indirimli olarak sunduu popüler otomobilleri büyük bir krizin ortasında kaldı. Şirket güncellediği yeni fiyat listesinde en çok satan şarj edilebilir hibrit ve elektrikli modellerini satıştan kaldırmak zorunda kaldı. Yatırım taahhüdünün yerine getirilmemesi sebebiyle ortaya çıkan bu durum otomobil sektöründe geniş yankı uyandırıyor. Tüketiciler uygun fiyatlı araç alma umutlarının suya düşüp düşmediğini sorgulamaya devam ediyor.

BYD vergi avantajı neden bitti ve iptal mi oldu?

Çinli otomobil üreticisi Türkiye'ye yapacağı devasa fabrika yatırımı sayesinde yüzde kırk oranındaki ilave gümrük vergisinden muaf tutuluyordu. Bu sayede şirket araçlarını çok daha uygun fiyatlarla ülkeye sokma hakkı kazandı. Ancak aradan geçen uzun zamana rağmen fabrika inşsı için somut bir adım atılmadı. Verilen sözlerin ve yatırım taahhütlerinin gecikmesi yetkilileri harekete geçirdi. Hükümetin markaya sağladığı gümrük muafiyeti kotasını dondurduğu ve şirkete yeni bir araç ithalatı ayrıcalığı tanımadığı belirtiliyor. Kulislerde şirkete yatırım gecikmesinden dolayı yüksek miktarda cezaların kesilebileceği konuşuluyor. Fabrika temeli atılana kadar bu vergi avantajının tekrar devreye girmesi pek mümkün görünmüyor.

Ucuz ve indirimli BYD modelleri artık satılmayacak mı?

Gümrük vergisi muafiyetinin rafa kalkması markanın Türkiye'deki satış stratejisini tamamen altüst etti. Ekstra yüzde kırk vergi yükü binen araçların eski rekabetçi fiyatlarını koruması imkansız hale geldi. BYD Türkiye yönetimi mart ayı listelerini güncelleyerek piyasada fırtınalar estiren Seal U DM-i ve Dolphin gibi çok satan modellerini satış portföyünden çıkardı. Şirket şu an sadece elinde kalan sınırlı sayıdaki bazı modelleri satmaya çalışıyor. Ek vergi teşviki olmadan yeni araç tedariki sağlanamayacağı için o çok beklenen ucuz ve indirimli BYD araçlarının kısa vadede tekrar satılması beklenmiyor. Tüketiciler markanın Türkiye yatırımıyla ilgili atacağı resmi adımları ve gümrük kapılarındaki sorunun çözülmesini beklemek zorunda kalıyor.