Son Mühür / Atakan Başpehlivan - Yağmur Daştan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görüşülen Sınırlı Sorumlu İmece Yaka Konut Yapı Kooperatifine aidat ödeyerek konut sahibi olacak vatandaşların problemleriyle ile ilgili komisyon raporunda AK Partili Hakan Yıldız ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay arasında polemik meclis atmosferinin gerilmesine neden oldu.

Cemil Tugay: Madde dışında konuşana izin vermeyeceğim

Söz konusu komisyon raporu ile ilgili konuşmak isteyen AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız’a, sert bir uyarıda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Madde dışında bir söz söylerseniz konuşmanıza izin vermeyeceğim.” şeklinde konuştu, Tugay’ın cevabı AK Partili meclis üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı.

“Bize beş dakika daha konuşma izni verirseniz yanlıştan döneceksiniz”

Başkan Tugay’ın ardından konuşan AK Partili Hakan Yıldız ise kent ile ilgili konuştuğunu ve yapılan bazı işlemlerin çok yanlış yapıldığını savunarak, şu ifadeleri kullandı: “Öyle bir hakkınız yok. İzmir ile ilgili konuşuyorum, İZDENİZ ile ilgili de konuşabilirim.

Bazı işlemleriniz o kadar yanlış geliyor ki. En problem kısmı İİ maddesinde. Yeterlilik önergesi veren arkadaşlar neye verdiğini bilmiyor. Buradan çıkacak sonuçtan yargılanır arkadaşlar. Geçen dönem söyledik, sizin makamınızda olmayanlar bize itibar etmemişti. Biz tüm meselelere objektif yaklaşıyoruz. Bize beş dakika daha konuşma izni verseniz yanlıştan döneceksiniz.”