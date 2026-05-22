Son Mühür- İESOB Cemal Tercan Salonu’nda yapılan toplantıda İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası, Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği altında üyelerini bilgilendirdi. Yapılan toplantıya Koordinatör Veteriner Hekim Halil İbrahim Toprak, Ziraat Mühendisi Ayşegül Beşok Küçükay, Gıda Mühendisleri Mine Köksal ve Begüm Üre, genel hijyen kuralları, ürün tanımlama, kayıt-ruhsat ve karekod konularındaki düzenleme hakkında İzmirli lokantacıları aydınlattı.

‘Sorumluluğumuz ağır!"

Cezaların ağırlığından bahseden İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası Başkanı Doğan Kılıç, ‘Sorumluluğumuz ağır. Bu nedenle üyelerimizi bilgilendirmeyi çok önemsiyoruz. Denetimlerde olumsuz durumlarla karşılaşıldığında ağır cezalara muhatap olan üyenin iş hayatı ve ticari itibarı bitiyor. Kemeraltı’nda ağır ceza sonrası işyerini kapatıp giden üyemiz var.

Sadece ceza ile sıkıntı bitmiyor. Medyada da işyerinin ve sahibinin kötü haberlerinin yayınlanması işletmenin ve esnafın ticari itibarını da zedeliyor. Bu mağduriyetlerin önüne geçebilmek için bilgilendirme toplantılarını sıklaştırarak devam ettireceğiz. Üyelerimiz de akıllarına takılan her soruda odamızı arayıp bilgi alabilirler’ diye konuştu.

Kılıç sözlerine şöyle devam etti: “Kasap işyerinin önünde döner de satıyor. Yanındaki lokantaya hem et satıyor hem onunla rekabet ediyor. Kanunlar ve kurallar bilimsel, metodik çalışmalar göz önüne alınarak hazırlanıyor. Gıda sektöründe de haksızlıkları önleyecek kriterlere ihtiyaç var”

Vurgulayan ilçe koordinatörü Halil İbrahim Toprak ise toplantıda şöyle konuştu:

“Denetimlerde ceza kesmeye değil, eğitmeye, ikaz etmeye öncelik veriyoruz. Lokantacı işini iyi yapıp güçlensin istiyoruz. Çünkü bu şekilde devletin de gücü artar. Ürünü faturalı alın, yazar kasa fişi yetmiyor. Kanatlılar hariç, kullandığınız etlerin mutlaka mezhabada kesilmesi gerekiyor. Et aldığınız işletmenin belgelerini kontrol edin, satın aldığınız etin künyesine bakın. Olumsuz durumlarda kasaba ayrı lokantaya ayrı ceza kesilir, iki taraf da sorumlu tutulur. Toplantımızda bunun gibi pek çok detaylara girdik. Oda yöneticilerimiz ile esnafı ve toplum sağlığını korumak için her türlü işbirliğine hazırız"