Son Mühür / Yağmur Daştan - Atakan Başpehlivan - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı birinci olağanüstü meclis toplantısında kentin uzun süredir gündeminde olan ‘çöp’ sorunu tartışmalara neden oldu. Entegre Atık Yönetim Planı ilkeleri doğrultusunda, 3 bin 700 adet 770 litrelik çelik konstrüksiyon çöp konteynerinin satın alınarak belediye birimlerinde kullanılması ve ihtiyaç duyan 30 ilçe belediyesine dağıtımlarının yapılarak bedelsiz olarak hibe edilmesi hususlarının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu meclis gündemine geldi.

“Çöp ile ilgili planlara dair açıklama bekliyoruz”

Önerge hakkında söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, “Çöp konteynerlerine oy birliği yaptık ama bu madde çöp ile ilgili olduğu için sizden ileriye dönük planlarla ilgili açıklama bekliyoruz” dedi. “Bertaraf tesisinin bertaraf işleminden sonra kalan bir atığı var” diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “O depolama değil. Aynı şey Ödemiş’te var, Tire bölgesinde yapılıyor. İzinli şeyler bunlar, bakanlığın bilgisiyle yapılan şeyler” diye konuştu.

“Oradaki izin 500 ton. Biz 2 bin 500 tona yakın götürüyoruz” demesi üzerine Tugay, “Bakanlığın bilgilendirmesi olduğunu bilerek konuşun” ifadelerini kullandı.

“Ben verdiğim oyun arkasındayım”

AK Partili Yıldız ise, “Ben verdiğim oyun arkasındayım, oy birliği verdik. Orada kapasite artışına gidecektik, LOT1 bitti, LOT2 doldu, LOT3’ü açmıyorlar. Kapasite artışı ne durumda? Maalesef konteyner alıyoruz, çöpleri konteynerde tutacağız ancak çöpleri götüreceğimiz yerde problemimiz var. Oradaki arıtma tesisi çalışmıyor. Doğal olarak İZSU arıtmaya vidanjörlerle taşınıyor. Bu da çevre felaketiyle karşı karşıyayız” dedi.

“Kapatalım mı o tesisi?”

Başkan Tugay’ın “Kapatalım mı o tesisi? Bakanlığın haberi var mı sizin bu düşüncenizden?” sorusu üzerine Yıldız, “Kapatalım demiyorum, size yetki verdik. Yetkiniz kapsamında. Yetki direkt sizde. Manipülasyona gerek yok çok samimi söylüyorum. Ekim ayında bu meclisten kapasite artış yetkisi aldınız, yetki sizin. Şirkette ne durumdasınız, oradaki kötü görüntü ne hale gelecek? Bu konuda şirketle ilgili bir mutabakata vardınız mı? Daha hala ÇED süreci başlamadı, başvurusu yok. Ben bakanlıkla da sürekli görüşen biriyim. Şu an tüm sorumluluk sizde ve şirkette. İzmirliyi bu anlamda bilgilendirirseniz çok sevinirim” mesajı verdi.

Tugay ise “Çevre İl Müdürlüğü ile konuşun, o size ne olduğunu anlatsın” yanıtı verdi.