Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in hukuki süreçler ve İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından, şehrin yerel yönetim mekanizması yeniden şekillendi. Bursa Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamayla, belediye başkanlığı makamına vekalet edecek isim Vali Yardımcısı Hulusi Doğan olarak belirlendi.

Yerel yönetimde hukuki süreç ve görevden uzaklaştırma

Bursa siyasetinde son günlerin en sıcak gündem maddesi olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamındaki değişim, hukuki bir sürecin ardından resmiyet kazandı. "Usulsüzlük" ve "rüşvet" iddiaları çerçevesinde yürütülen kapsamlı soruşturma dosyasında adı geçen Mustafa Bozbey, 31 Mart tarihinde gerçekleştirilen adli operasyon neticesinde gözaltına alınmıştı. Yasal sürecin devamında, 4 Nisan günü hakim karşısına çıkarılan Bozbey, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu yargı kararına paralel olarak İçişleri Bakanlığı, idari bir tasarrufla Bozbey’i görevinden uzaklaştırma kararı alarak Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde yeni bir dönemin kapısını araladı.

Bursa Valiliği’nden resmi görevlendirme kararı

Bakanlığın görevden uzaklaştırma onayının ardından, Bursa Valisi Erol Ayyıldız tarafından imzalanan resmi yazı ile belediye bünyesindeki yönetim boşluğu ivedilikle dolduruldu. Valilik tarafından yayımlanan talimatta, İçişleri Bakanlığının 4 Nisan 2026 tarihli ve İNS: 2026.16.831 sayılı onayına atıfta bulunularak, Mustafa Bozbey’in makamından el çektirildiği ilan edildi. Şehrin yerel idaresinin aksamaması ve kamu hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla, yasal prosedürler çerçevesinde yeni bir adım atıldı.

Vali Yardımcısı Hulusi Doğan Belediye işlemlerini yürütecek

Belediye Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca gerçekleştirilen bu kritik görevlendirmede, Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan’ın ismi öne çıktı. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi hükümleri referans alınarak hazırlanan görevlendirme yazısında, yeni bir belediye başkan vekili seçilinceye kadar tüm idari iş ve işlemlerin Hulusi Doğan tarafından deruhte edileceği belirtildi. Bu karar, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ndeki kurumsal işleyişin geçici bir süre için mülki amir kontrolüne geçtiğini tescillemiş oldu.

Siyasi ve idari süreçte yeni perde

Bursa’da yaşanan bu idari sarsıntı, şehrin hem siyasi hem de bürokratik çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Tutuklama kararıyla başlayan ve vali yardımcısı atamasıyla devam eden bu süreç, yerel yönetim kanunlarındaki prosedürlerin nasıl işlediğini bir kez daha kamuoyuna gösterdi. Geçici görevlendirme ile yönetilecek olan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde, ilerleyen günlerde belediye meclisi içerisinden yapılacak olan başkan vekili seçimi, şehrin yeni yol haritasını belirleyen en önemli gelişme olacak. Kent sakinleri ve siyasi aktörler, hukuki sürecin seyrini ve belediye yönetimindeki bu geçici dönemin sonuçlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.

