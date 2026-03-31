Son Mühür- CHP'de Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın başrolünde olduğu skandalın konuşulduğu süreci değerlendiren gazeteci Sabahattin Önkibr'ın hedefinde Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal vardı.

Aslı Baykal'ın isim vermeden Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederek,

''Diplomanı haksız elde etmen dert değil.

Yolsuzluk yapman dert değil.

Evli olup eşini aldatman dert değil.'' ifadeleri Önkibar'ı kızdırdı.

Bu sözüne cuk oturuyor!..



''Dün akla ziyan bir mesaj yayınlayan Deniz Baykal'ın kızı Profesör Aslı Baykal'a da söyleyeceklerim var'' diyen Önkibar,

''Aslı Hanım, İmamoğlu Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni kastederek dedi ki, "Diplomanı haksız elde etmen dert değil. Yolsuzluk yapman dert değil.

Evli olup eşini aldatman dert değil'' ifadelerine yer vermiş.

Dinime küfreden bari Müslüman olsa atasözümüz Aslı Baykal'ın bu sözüne cuk oturuyor. Ya Aslı, sen yolsuzluk gibi bir sözü nasıl ağzına alırsın?'' diye sordu.

Halk Tv'yi kim sattı?



Deniz Baykal döneminde partinin desteğiyle kurulan Halk Tv'nin Cafer Mahiroğlu'nun satışına gönderme yapan Önkibar,

''Sen ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal malı olan ama yasa izin vermediği için üçüncü kişi üzerinde gösterilen Halk TV'yi Cafer Mahiroğlu'na banka havalesiyle değil elden, 2 milyon dolara devreden ve parayı cebine atan ailenin ferdi değil misin?

Sen önce millete bunun hesabını ver. Eş aldatma olayına gelirsek bak Aslı, annen saygıdeğer Olcay Baykal'a sor. Türk siyasetinde eş aldatan siyasetçilerin piri ve ordinaryusu kim o sana anlatı.

Babanın kasetlerini unuttun mu?



Unuttun galiba baban Deniz Baykal milletvekilliği yaptığı sekreteriyle olan seks kasetleri yüzünden CHP genel başkanlığından ayrılmak zorunda kalmıştı.

Bütün bunlar kanıtlı olarak ortadayken hapiste olan bir insana kanıt olmaksızın çamur atmaktan utanmadın mı Aslı Hanım?'' diye seslendi.

Daha önce de bu konuda açıklamada bulunduğuna dikkat çeken Sabahattin Önkibar,

''Söyledim. CHP'yi önce bu gibilerden temizlemek gerekiyor. Aksi takdirde 70 sene daha muhalefete talim'' değerlendirmesinde bulundu.

