Son Mühür / İzmir kent tarihinin önemli figürlerinden, kentin eski büyükşehir belediye başkanlarından Dr. Burhan Özfatura 83 yaşında yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz akşam evinde rahatsızlanmasının ardından apar topar Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne ulaştırılan eski Başkan Özfatura, çoklu organ yetmezliği teşhisiyle yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edilmişti. İzmir’in sevilen başkanı Özfatura, 21 Eylül Pazartesi günü (bugün) öğle saatlerinde doktorların tüm çabalarına rağmen hayata gözlerini yumdu. Özfatura’nın kaybı İzmir’i yasa boğarken cenaze programının detayları da netleşti.

“Ebedi dünyaya uğurladık”

Acı gelişmeyi Özfatura’nın oğlu Fatih Özfatura sosyal medya kanalıyla kamuoyuna aktardı. Fatih Özfatura paylaşımında, babasını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşarken "Canım babamı fani dünyadan ebedi dünyaya uğurladık, mekanı cennet olsun" dedi.

Cenazesi çarşamba günü

İzmir’de 1984–1989 ve 1994–1999 yılları arasında iki farklı dönemde toplam 10 sene boyunca belediye başkanlığı makamında bulunan Burhan Özfatura’nın defnedileceği tarih ve yer de netleşti. Merhum başkanın cenazesi, 23 Eylül 2026 Çarşamba günü Balçova Uğur Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Karabağlar Paşa Köprüsü Kabristanı’nda toprağa verilecek.