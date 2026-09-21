İzmir bugün acı bir haberle sarsıldı. Dün evinde geçirdiği ani kalp durması sebebiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan 83 yaşındaki eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, Dokuz Eylül Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alınmıştı. Ne yazık ki çok geçmeden acı haber tüm İzmir'i yasa boğdul . Özfatura’nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları

Özfatura'nın vefat haberinin ardından sevenlerinden peş peşe paylaşım da gecikmedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yayımladığı başsağlığı mesajında Özfatura'nın kentin gelişimine önemli katkılar sunduğunun altını çizerek

"İzmir Büyükşehir Belediyemizin eski başkanlarından Burhan Özfatura’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Kentimizin gelişimine önemli katkılar sunmuş değerli büyüğümüz Burhan Özfatura’yı güzel İzmir’imize hizmetleriyle hatırlayacağız.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm İzmir’e başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

“İzmir’in hafızasında iz bıraktı”

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy Özfatura'nın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrendiğini belirterek

"İzmir’in hafızasında iz bırakan, şehrimize uzun yıllar hizmet etmiş değerli belediye başkanı ve siyasetçi Burhan Özfatura’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

İzmir’e duyduğu sevgi, kent için ortaya koyduğu emek ve hizmetleriyle hafızalarımızda daima yaşayacak olan Burhan Özfatura’ya Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet, makamı âli olsun inşallah" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da sosyal medya paylaşımı yapan siyasiler arasında yer aldı. Özfatura'ya rahmet dileyen İnan şu ifadeleri kullandı:

"Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarından Sayın Burhan Özfatura’nın vefatını üzülerek öğrendim.

Hayatını kaybeden Burhan Özfatura’ya Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı Özfatura'nın İzmir’e kazandırdığı hizmetler ve şehrin gelişimine sunduğu katkılarla daima hatırlanacağı vurgusunu yaparak şöyle konuştu:

"Başımız sağ olsun…

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından, şehrimize uzun yıllar hizmet etmiş kıymetli devlet ve siyaset insanı Burhan Özfatura’nın vefatını teessürle öğrendim.

İzmir’imize kazandırdığı hizmetler ve şehrimizin gelişimine sunduğu katkılarla daima hatırlanacaktır.

Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet, makamı âli olsun. "

“Kente kattığı değerlerle hatırlanacak”

AK Parti İzmir Milletvekili Ceydan Bölünmez Çankırı da paylaşımda kente kattığı değerler, iz bırakan projeleri ve devlet adamlığı duruşuyla her zaman saygıyla anılacağından bahsederek

"İzmir’imize iki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değerli hizmetlerde bulunan, bürokrasi ve akademi dünyasının duayen isimlerinden Sayın Burhan Özfatura’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Kente kattığı değerler, iz bırakan projeleri ve devlet adamlığı duruşuyla her zaman saygıyla anılacaktır.

Engin tecrübelerinden birikiminden istifade etme bahtiyarlığına erdiğimiz Merhum Burhan Özfatura’ya Allah’tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve tüm İzmir hemşehrilerimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun…" diye ekledi.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık da paylaşım yapan siyasiler arasında yer aldı. Ailesine ve yakınlarına başsağlıyı dileyen Işık şöyle konuştu:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanlarından Dr. Burhan Özfatura’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Kentimize uzun yıllar hizmet eden Burhan Özfatura’ya Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ile sabır diliyorum."