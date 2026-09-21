Son Mühür/ Emine Kulak- CHP'nin 38. kurultayına mutlak butlan kararının verilmesinin ardından Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'de olağan kongre takvimi start aldı, sandık mesaisi sürüyor. İzmir'in 30 ilçesinde geçtiğimiz hafta delege seçimleri tamamlandı. Gözler şimdi ön seçim ve kongrelere çevrildi. İzmir'de 26 ve 27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ön seçimde üyeler, ilçelerde kongrelere tek aday olarak girecek başkan adaylarını seçecek. Öte yandan üye sayısı 400'ün altında kalan ilçelerde sandık mesaisi olmayacak. Kiraz, Beydağ, Kınık, Bayındır ön seçimin olmayacağı ilçeler arasında yer aldı. 26 Ağustos'a kadar üye olan üyeler ön seçimde oy kullanabilecek. İlçelere göre değişkenlik gösterse de en az 1 en fazla 2 ön seçim sandığı kurulacak. Divan tarafından verilen sürede başvurularını yapan başkan adayları seçimde yarışacak. Başkan adayları, eşleri ve 3. dereceye kadar yakınlar, sandık kurullarında görev alamayacak. İzmir’in ilçe kongreler ise Ekim ayının ilk haftasında yapılacak.

İlçelerde durum ne?

YENİ Parti Kurucu İlçe Başkanı Ertürk Çapın, kongrede aday olmayacağını söylemişti. YENİ Parti Bornova'da Mübeccel Timaç ilçe başkan adaylığını açıkladı.

Bayraklı'da ise muhalif aday bulamadı. Kurucu İlçe başkanı Münir Demir'in karşısına Tevfik Türk çıkmıştı ancak sağlık sorunlarını gerekçe göstererek adaylıktan çekilmişti. Münir Demir'in kongreyi tek başına üstlenmesi bekleniyor.

O ilçelerde adaylık yarışı var

Buca’da mevcut ilçe başkanı Suat Bulut’un yeniden aday olmak istediği öğrenildi. Bulut’un karşısına il yöneticisi Hüseyin Duyan da ilçe başkanlığı için adaylığını duyurdu.

Gaziemir’de mevcut İlçe Başkanı Çağrı Şırlancı yeniden aday olurken, Orkan Yılmaz da ilçe başkanlığına talip oldu. Orkan Yılmaz’ı Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık’ın desteklediği de öne sürülüyor. Gaziemir’de şimdilik 2 ismin yarışması bekleniyor.

Çiğli’de de kurucu ilçe başkanı Erkan Akar yeniden aday olacağı öğrenildi. Akar’ın karşısına çıkacak isim ise Serkan Kaçar oldu. Kaçar adaylığını kamuoyuna duyurmuştu.

YENİ Parti Güzelbahçe İlçe Başkan Yardımcısı ve emekli asker Altan Güzel ve Mehmet Cengiz Kütükçü 26 Eylül’de yapılacak ön seçimde Güzelbahçe İlçe Başkanlığına aday olduklarını açıkladı. Öte yandan ilçe başkanı Devrim Seyrek de görevini bırakmıştı. Kurucu ilçe başkanı Bilgin Akdoğan ise ön seçim ve kongrede aday olmayacağını duyurmuştu.

Tire’de ilçe Başkanı Gürol Soyuer’e, ilçe başkan yardımcısı Ersin Güngör rakip çıktı.

Çoğu ilçede mevcut başkan ile yola devam

YENİ Partili Rahmi Tezel Çınar Seferihisar ilçe başkanlığına, Yasemin Atalay Karaburun ilçe başkanlığına, Barış Eroğlu Aliağa ilçe başkanlığına, Kenan Düzgün Foça ilçe başkanlığına, Hüseyin Özbey Menemen ilçe başkanlığına, Emre Kırlı Dikili ilçe başkanlığına, Hasan Selvi Kınık ilçe başkanlığına, İsmail Durmaz Bergama ilçe başkanlığına adaylığını açıkladı.

Balçova’da Murat Aküzüm, Çeşme’de Dolunay Onur, Urla’da Ahmet Bahri Yalaz, Torbalı’da İbrahim Özel, Bayındır’da Arif Uyguner, Kiraz’da Mehmet Orhan, Beydağ’da Zeki Kader, Selçuk’ta İpek Onbaşıoğlu mevcut ilçe başkanlığı görevlerine yeniden talip olacak.

Konak’ta ise mevcut başkan Serkan Kalmaz’ın karşısına şimdilik bir aday çıkmazken, kongreye tek başına gidecek gibi görünüyor.