Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesindeki çocuklara moral vermek amacıyla yola çıkan İzmirli oyuncu Ayaz Salih Koç (26), Türkiye turu doğrultusunda geldiği Elazığ’ın Keban ilçesinde beklenmedik bir deneyim yaşadı.

Pijamalı Örümcek Adam kostümüyle il il gezen Koç, ilçedeki bir oto yıkama dükkanına girerek kendisinin de araçlar gibi yıkanmasını talep etti.

Köpük sıkıp tazyikli suyla buruladı

İş yeri sahibi Mehmet Polat, Örümcek Adam kostümlü oyuncunun bu isteğini reddetmedi. Koç’u araçların alındığı yıkama peronuna çıkartan Polat, genç oyuncunun üzerine önce köpük sıktı, ardından tazyikli su tutarak duruladı. Çevredeki vatandaşların ilgiyle izlediği o anlar, cep telefonu kameraları tarafından kayıt altına alındı.

"Türk halkı olarak Örümcek Adam’ı arındırdık"

Olayın şaşkınlığını yaşayan oto yıkama esnafı Mehmet Polat, yaşanan durumu; "Yoldan geçerken Örümcek Adam geldi. Hayatımızda ilk kez böyle bir şeyle karşılaştık.

Bize ‘Örümcek Adam’ı yıkar mısınız?’ dedi. Oyunculuk yapıyor, ismi Ayaz Salih Koç, İzmirli. Biz de kırmadık, Türk halkı olarak Örümcek Adam’ı arındırdık." diyerek anlattı.

"Araba yerine beni yıkadılar"

Türkiye turunda ilginç bir deneyim yaşayan Ayaz Salih Koç ise; "Oto yıkamaya geldim, araba yerine beni yıkadılar." dedi.