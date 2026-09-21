Arama motorlarında Burhan Özfatura neden öldü, cenazesi ne zaman sorularını araştıran vatandaşlar, kente sayısız eser bırakan siyasetçinin veda haberini büyük bir hüzünle takip ediyor. Kısa süre önce kalp pili operasyonu geçiren Özfatura, doktorların yoğun çabasına rağmen yaşama tutunamadı. Acı haber tez duyuldu.

Büyük Kanal Projesi'nden dar gelirliye yuva açan Evka konutlarına kadar İzmir'in çehresini değiştiren ünlü yönetici, ardında derin izler bıraktı. Kızı Esra ve oğlu Fatih Özfatura başta olmak üzere tüm aile fertleri taziyeleri kabul ederken, cenaze törenine dair resmi takvim de netlik kazandı.

Burhan Özfatura neden öldü ve hastalığı neydi?

Burhan Özfatura, Balçova'daki ikametinde geçirdiği ani kalp durması sonrası kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Yaklaşık 83 yıllık ömrünün son döneminde kalp yetmezliği tedavisi gören tecrübeli siyasetçiye kısa süre önce kalp pili takılmıştı. Hafta başında evinde aniden kalbi duran Özfatura, acil müdahaleyle yoğun bakıma alındı; ancak organ fonksiyonlarının zayıflaması sonucu öğle saatlerinde son nefesini verdi.

Burhan Özfatura'nın cenazesi ne zaman ve nereden kaldırılacak?

Burhan Özfatura'nın cenazesi, 23 Eylül 2026 Çarşamba günü İzmir Balçova Niyazi Uğur Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ebediyete uğurlanacak.

Merak edilen başlık Doğrulanmış resmi bilgiler Doğum yılı ve yeri 1943, Bursa (Mustafakemalpaşa) Vefat tarihi ve yaşı 21 Eylül 2026 (83 yaşında) Vefat nedeni Ani kalp durması ve kardiyak komplikasyonlar Cenaze töreni vakti 23 Eylül 2026 Çarşamba (Öğle namazı) Cenaze namazı yeri Balçova Niyazi Uğur Camii Belediye başkanlığı 1984 - 1989 (ANAP), 1994 - 1999 (DYP)

Burhan Özfatura kimdir ve İzmir'e hangi hizmetleri kazandırdı?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Maliye Bakanlığı bünyesinde hesap uzmanlığı yapan Özfatura, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde iktisat doktorasını tamamlayarak akademik dünyaya katkı sundu.

Turgut Özal'ın davetiyle siyasete atılarak 1984 yerel seçimlerinde Anavatan Partisi'nden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 1994 yılında ise bu kez Doğru Yol Partisi bayrağıyla ikinci kez başkanlık koltuğuna oturdu. Görev süresince İzmir Körfezi'ni temizleme hedefiyle Büyük Kanal hamlesini başlattı, Ev Kazandırma Projesi (EVKA) ile on binlerce dar gelirli aileyi ev sahibi yaptı ve Tansaş'ı dev bir perakende zincirine dönüştürdü. Hizmet dolu bir ömür bitti.