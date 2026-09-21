İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen toplantı, İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği (İZSED) ile Sürücü Eğitimi İşverenleri Sendikası (SÜRSEN) ortaklığında düzenlendi. Etkinliğe Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra TÜSEKON Genel Başkanı Murat Tekin, SÜRSEN Genel Başkanı Nihat Polat, kurs sahipleri, müdürler ve direksiyon eğitmenleri katıldı. Yoğun ilgi gören toplantıda, sektör temsilcilerinin en çok merak ettiği "Direksiyon sınavı nasıl değişecek ve yeni sistem ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt verildi.

Sınavlar şehir içine ve otoyollara taşınıyor

Sunumunu Müge Ölgeli’nin üstlendiği ve panel formatında ilerleyen oturumda; İZSED Başkanı Tolga Abacı, SÜRSEN İzmir Başkanı Hüseyin Ali Kazan ve İZTO Meclis Üyesi Feti Şen sektörün merak ettiği konuları yetkililere aktardı.

Açıklanan detaylara göre, 2027 yılında uygulanmaya başlanacak yeni sistemle birlikte ezbere dayalı sınav dönemi sona erecek. Adaylar sadece belirlenmiş sabit güzergâhlarda değil; Avrupa standartlarında olduğu gibi şehir içinde akan trafikte, çevre yollarında, otoyollarda ve hatta şehirlerarası yollarda sürüş becerilerini sergileyecek. Böylece sürücü adaylarının gerçek trafik koşullarındaki hakimiyeti ölçülecek.

"Ehliyet ücretleri iki katına çıkabilir"

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan İZSED Başkanı Tolga Abacı, değişimin trafik güvenliği açısından olumlu sonuçlar doğuracağını ancak maliyetleri artıracağını belirtti.

Abacı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlık yetkililerimize ve katılım sağlayan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Avrupa’da uygulanan bir sistemi ülkemize adapte etmek kolay değil. Trafik kültürü tam oturmadan bu sisteme geçme konusunda bazı endişelerimiz var ancak bir şekilde bu adımın atılması gerekiyordu. Artık bu değişimden dönüş yok. Yeni sınav sisteminin eğitim kalitesini artıracağına, başarı oranını ise düşüreceğine inanıyoruz. Ayrıca bu radikal değişim B sınıfı ehliyet ücretlerini bugünkü seviyelerin yaklaşık iki katına çıkarabilir. Uzun vadede kazaların azalmasına katkı sağlamasını umduğumuz bu süreci yakından takip ediyoruz."