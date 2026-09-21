Araştırma sonuçlarıyla kesinleşen en az yakıt harcayan otomobil modelleri, kent içi ulaşımda masrafları düşürmenin formülünü veriyor.

İzmir Trafiğinin İlacı: Japon Ve Fransız Hibritleri

Sıkışık trafikte sürekli devreye giren elektrikli sürüş modu, hibrit araçları İzmir sokaklarında bir adım öne çıkarıyor. Toyota Corolla Hybrid, 100 kilometrede 3,8 litrelik harcama oranıyla Bornova-Konak hattındaki trafiği dert olmaktan çıkarıyor. Fransa temsilcisi Renault Clio E-Tech Full Hybrid ise 4,1 litrelik değeriyle hem şık görünüm hem de düşük yakıt maliyeti arayan İzmirlilerin beğenisini topluyor.

Otoban Kullanıcılarına Dizel Konforu

İzmir-Aydın veya İzmir-Çeşme otoyolunu sıkça kullanan sürücüler için uzun yolda az yakan dizel araçlar vazgeçilmez. Renault Megane 1.5 Blue dCi, 100 kilometrede ortalama 4,6 litrelik tüketimiyle uzun mesafeleri oldukça ucuza katetme imkanı tanıyor. Kompakt SUV meraklıları için Peugeot 2008 1.5 BlueHDi, şehir dışında 4 litreye kadar inen yakıt tüketimiyle yüksek sürüş keyfini ekonomiyle taçlandırıyor.

Pratik Ve Ekonomik Hatchback Benzinliler

Dar sokaklara sahip tarihi semtlerde manevra kabiliyeti yüksek küçük araçlar tercih ediliyor. Peugeot 208 1.2 PureTech, 4,1 litrelik ortalama yakıt harcamasıyla benzinli araçlar içindeki en cimri seçeneklerden biri. Şehir içinde 5,9 litre, şehir dışında ise 4,0 litre yakan Skoda Scala 1.0 TSI da geniş iç hacmiyle hatchback sınıfında dengeleri değiştiriyor.