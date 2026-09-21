Son Mühür / Atakan Başpehlivan Eğitim Sen İzmir Şube Başkanı Hamdi Çalık, yeni eğitim-öğretim yılında özellikle dar gelirli öğrencilerin kantin fiyatlarının yüksek olmasından ve bozuk ekonomik gidişattan kaynaklı okul saatlerinde gıdaya erişim noktasında ciddi problem yaşadığını söyleyerek, Son Mühür'e konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Yüksek fiyatlar ciddi anlamda öğrencileri zorluyor"

Okul kantinlerinde fiyatların, dışarıdaki esnaflardan daha yüksek fiyatta olduğunu öne süren ve fahiş fiyatların öğrencileri ciddi anlamda zorladığını kaydeden Eğitim Sen İzmir Şube Başkanı Hamdi Çalık, "Bütün okullarda kantin fiyatları, esnaftaki fiyatların üzerinde bunun dışında çocuklar okulun dışına çıkıp, diğer yeme içme imkanlarından da yararlanamıyor bu aslında çocuğu hazır bulmuşken etinden-sütünden faydalanmak gibi bir sonuca neden oluyor ne yazık ki fiyatlar ciddi anlamda öğrencileri zorluyor" dedi.

"Çocuklar evinden, okula yemek getiremiyor"

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'nın esas sorunlardan uzaklaştığını da vurgulayan Çalık, özellikle okullarda ücretsiz sıcak yemek dağıtımı ile ilgili herhangi bir adımın atılmadığını da belirterek, "Devletin hiç bir okulunda sıcak yemek dağıtma gibi bir uygulama yok, kendi okulumda tabldot yemek getirmişler bir şirket üzerinden burada 250 liraya satılıyor ancak bu parayı devlet karşılamıyor, çocuklar alamadığı yemeğe bakıp geri dönüyor.

Devlet okullarında çocukları bırakın bir öğün yemeyi, bir tas çorba dahi verilemiyor, bakanlık ne yazık ki esas sorunlar ile ilgilenmiyor. Bunları acitasyon için söylemiyorum pek çok çocuk evinden, okula yemek getiremiyor. Yetişme çağında bir çocuk domates ve peynir ile beslenebilir mi? Bu durum çocuğun hem eğiitimini, hem ruhsal, hem fiziksel sağlığını etkiliyor. Bu konuda adım atılmalı ancak işlerine geleni duyuyorlar, bu konu hiç gündemlerinde yok" diye konuştu.

"Bu tür şeyler doğru değil"

Son olarak, Sivas'ta bir okul kantininde gerçekleşen 'askıda tost' uygulamasını hakkında da konuştan Hamdi Çalık, bu tarz uygulamaların çocuk psikolojisi açısından rencide edici olduğunu söylerek, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu çocuklar için psikolojik açıdan rencide edici bir durum olur. Diyelim ki askıda yemek ya da tost verilecek, çocuk gidip böyle bir şeye tenezzül etmeye kendisine yedirir mi? Bu tür şeyler doğru değil"