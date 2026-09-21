Son Mühür- Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi Anonim Şirketi'nin İzmir Şubesi için yapılması planlanan 'Bira üretim tesisi kapasite artışı' projesi hakkında ÇED süreci başlatıldı. İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre fabrikanın yıllık üretim kapasitesinin yaklaşık 405,3 milyon litreden 512,9 milyon litreye çıkarılması amacıyla kapasite artışına gidileceği belirtildi.

ÇED süreci için Valilik tarafından halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 8 Ekim 2026 tarihinde saat 13:00’de İzmir'in Bornova İlçesi Egemenlik Mah., 6082 Sok., No:3/A, adresinde Işıkkent İzbaş Düğün Salonu ve önündeki bahçesinde halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılım toplantısı yapılacak.

ÇED süreci tamamlanana kadar projeye ilişkin görüş ve öneriler Valiliğe (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) veya Bakanlığa verileceği belirtildi.

Duyuru ise şu şekilde;

"İzmir ili, Bornova ilçesi, Karacaoğlan Mahallesi, 13142 ada/12 nolu parsel, Işıklar Mahallesi 13142 ada/1 nolu parsel ve Yunusemre Mahallesi 13174 ada/1 nolu parsel sınırları içinde Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi Anonim Şirketi- İzmir Şubesi tarafından yapılması planlanan "Bira Üretim Tesisi Kapasite Artışı (405.388.457 Lt/Yıl'dan 512.912.203 Lt/Yıl'a)"Projesi hakkında, 29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği ÇED Genel Formatı (Ek-3) çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan dosya ile ilgili ÇED Yönetmeliği’nin 8. maddesi gereğince ÇED Süreci başlatılmış ve ÇED Yönetmeliği’nin 9. maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 08.10.2026 tarihinde saat 13:00’de İlimiz, Bornova İlçesi Egemenlik Mah., 6082 Sok., No:3/A, adresinde Işıkkent İzbaş Düğün Salonu ve Önü/Bahçesinde Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı toplantısı Valiliğimiz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından yapılacak olup ÇED süreci tamamlanana kadar projeye ilişkin görüş ve öneriler Valiliğimize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) veya Bakanlığımıza verilebilecektir. Halkımıza ilanen duyurulur."