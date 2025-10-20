Son Mühür- Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sanatçının durumunun stabil ancak ciddi olduğunu belirtti.

Siliv, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sanatçım Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili güncel bilgilendirmeyi paylaşıyorum. Durumu stabil olmakla birlikte ciddiyetini korumaktadır. Yoğun bakımdaki tedavi ve takip süreci, sağlık ekipleri tarafından titizlikle yürütülmektedir. Süreçte önemli bir değişiklik olması durumunda tarafımdan bilgilendirme yapılacaktır.”

Uyandırılması bekleniyordu

72 saattir entübe edilen Ürek’in bugün uyandırılması planlanıyordu. Ancak menajeri, sanatçının halen uyutulmaya devam ettiğini ifade etti.

“Dualarınızı esirgemeyin”

Menajer Mert Siliv, “Gel Konuşalım” programından Ece Erken’e gönderdiği mesajda ise şu ifadeleri kullandı:

“Malum 3 gün çok stresli geçti. Fatih Bey’in durumu stabil, hâlâ uyutuluyor. Dualarınızı esirgemeyin.”

Tedavi süreci titizlikle sürüyor

Hastane yetkililerinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Fatih Ürek’in sağlık ekibinin gözetiminde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.