Derin Talu’dan sarı filtreli paylaşım!

Son Mühür- Derin Talu, önceki akşam sevgilisiyle birlikte Arnavutköy’deki bir restoranda akşam yemeği yedi. Yemek masasında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Talu’nun masasındaki sarı filtreli sigara, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kısa sürede binlerce yorum alan paylaşımda, bazı kullanıcılar “Rambo Okan mısın sen sarı filtreli sigara ne ya?”, “Aslan parçası ya” ve “Dünyanın en eril kadını” gibi ifadelerle Talu’ya göndermelerde bulundu.

“Başka hastanede test yaptıracağım”

Adı uyuşturucu soruşturmasına karışan Derin Talu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, farklı bir hastanede yeniden test yaptıracağını belirtmişti. Talu, test sonuçlarının doğruluğundan emin olmak istediğini dile getirerek “Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum” demişti.

19 ünlü isim ifadeye çağrılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ekim sabahı erken saatlerde 19 ünlü ismi “uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla ifadeye çağırmıştı. Savcılık, o gün herhangi bir gözaltı kararının bulunmadığını, yalnızca kan ve saç örneklerinin alınacağını bildirmişti.

Söz konusu 19 isim aynı günün akşamında ifadelerini verip kan örneklerini teslim ettikten sonra serbest bırakılmıştı.

Uyuşturucu testinde pozitif çıkan isimler

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, yapılan analizlerin ardından 8 kişinin kanında uyuşturucu madde tespit edildi. Bu isimler şöyle açıklandı:

Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım.

Negatif çıkan ve ilaç etkisine rastlananlar

Aynı haberde, kanında herhangi bir madde tespit edilmeyen isimler arasında Duygu Özaslan, Demet Evgar, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Aral, Ceren Moray, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci yer aldı.

Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali’nin ise testlerinde yalnızca “yeşil reçeteyle temin edilen tıbbi ilaç etken maddelerine” rastlandığı belirtildi.