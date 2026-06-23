Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in Buca ilçesinde yıllardır atıl durumda bulunan ve adeta kaderine terk edilen Aliberti Köşkü ve çevresi, büyük bir dönüşümle tekrar hayat buluyor.

Büyükşehir Belediyesi, toplam 22 bin metrekarelik bu büyük alanı hem spor olanakları hem de sosyal alanlarıyla modern bir kent parkına dönüştürüyor.

İnönü Mahallesi’ndeki bu yer, kısa süre içinde Bucalıların keyifle vakit geçireceği yeni bir uğrak noktası haline gelecek.

Başkan Tugay çalışmaları yerinde inceledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, projenin geldiği aşamayı bizzat görmek için şantiye alanına giderek kurmaylarından detaylı brifing aldı. Çalışmaların son hızla sürdüğü alanda, hem bölgedeki yeşil dokunun korunmasına hem de vatandaşın günlük ihtiyacına yanıt verecek tesislerin kurulumuna odaklanılıyor.

“Yeşil dokuyu korumak önceliğimiz”

Başkan Tugay, bölgenin gizli kalmış bir cevher olduğunu belirterek, “Burası bugüne kadar yeterince fark edilmemiş ancak son derece değerli bir alan. Sahipleri tarafından belediyemize bağışlanan bu bahçede çok eski ve kıymetli ağaçlar bulunuyor. Mevcut yeşil dokuyu koruyacak, aynı zamanda daha da geliştireceğiz. Kent sakinlerinin bu alanı güvenle ve keyifle kullanabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. İnsanların doğayla iç içe vakit geçirebileceği, oturup dinlenebileceği ve keyifli anlar yaşayabileceği yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Kültürpark, Hasanağa Bahçesi, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı ve İnciraltı Kent Ormanı gibi bu alanın da kent yaşamına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Çünkü insanların bu tür yeşil ve nefes alabilecekleri alanlara ihtiyaç duyduğunu biliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Hem spor hem sosyal yaşam bir arada

Projenin sadece bir parktan ibaret olmadığını vurgulayan Başkan Tugay, gençlik yıllarında bölgede spor yapacak alan bulamamanın eksikliğini hissettiğini dile getirdi. Tugay, “Burası spor yapmak, dinlenmek ve gençlerin ders çalışabilmesi için uygun bir ortam sunacak. Ayrıca vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla yararlanabileceği bir kafeteryanın da yer aldığı çok fonksiyonlu bir yaşam alanı olacak. Gençlik yıllarımda bu bölgede yaşadım; o dönemde yürüyüş ya da spor yapılabilecek alanlar yoktu. Bu nedenle tenis kortları, padel sahaları ve çocuk oyun alanları oluşturacağız. Gece saatlerine kadar kullanılabilecek, güvenli ve her yaştan vatandaşın yararlanabileceği bir alan tasarlıyoruz. Yakın zamanda hizmete açmayı planladığımız parkta çalışmalarımız açılış sonrasında da sürecek. Kentte yeşil alanların, dinlenme ve spor alanlarının artması insanların kenti daha huzurlu kullanmasını sağlıyor. Bu ihtiyacın farkındayız ve bu tür alanları kentimize kazandırmaya devam edeceğiz. Buca gibi büyük bir ilçenin de böyle bir yaşam alanına ihtiyacı var” diye ekledi.

22 bin metrekarelik dev rekreasyon alanı

Proje tamamlandığında bölge halkına geniş olanaklar sunacak. Yaklaşık 650 metre uzunluğunda doğal yürüyüş ve patika yollarla çevrili alanda, bin metrekarelik özel bir spor bölümü bulunacak ve burada tenis kortu ile padel sahası yer alacak. Ayrıca 700 metrekarelik kafe bölümü ve 450 metrekarelik çocuk oyun grubu da parkın sosyal dokusunu güçlendirecek. Tarımsal üretim ve doğayla bağ kurmak isteyenler için ise bin metrekarelik bir kent bostanı ile zeytinlikler de proje alanına entegre edilecek.

Doğa titizlikle korunuyor

Alanın en büyük zenginliği olan ağaçlar, uzman ekipler tarafından tek tek elden geçiriliyor. Park ve Bahçeler birimi, bölgedeki zeytin, badem, defne, dut, çam, kayısı ve nar ağaçlarının bakımlarını büyük bir titizlikle yürütüyor. Yürüyüş yollarından spor sahalarının zeminine kadar her adımda, bölgenin mevcut dokusuna zarar vermeyen doğal malzemeler tercih ediliyor. Bu sayede Buca’nın merkezinde hem nefes alınacak bir orman havası hem de modern bir sosyal yaşam merkezi oluşturuluyor.