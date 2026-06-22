Son Mühür- CHP'de Görkem Duman'ın tutuklanmasının ardından Başkanvekili seçiminde CHP Buca Meclis Grubunu bir arada tutmayı başaran isimler arasında yer alan Buca İlçe Başkanı Suat Bulut, CHP İzmir il örgütüne kadar inen ayrışmadan rahatsız.

Kılıçdaroğlu yönetimindeki MYK tarafından İzmir İl Başkanı olarak atanan Utku Gümrükçü'nün, görevden alınan Çağatay Güç'ü il başkanlığı binasından uzaklaştırarak koltuğa oturması, ilçe örgütlerinin bundan sonra kiminle yol yürüyeceği sorusunu da beraberinde getirmişti.

Buca'nın terci ne olacak?

Geçtiğimiz Çarşamba günü Çağatay Güç'ün görevden alınma kararına ilçe örgütlerinin ortak tepkisinde yer alan Buca'nın bu kez farklı bir tutum alıp almayacağı merak konusu oldu.

Utku Gümrükçü ve destekçilerine il binasını yaşanan arbede sonrası teslim eden Çağatay Güç'ün ilçe örgütlerine çağrısına Balçova, Narlıdere, Kemalpaşa, Karabağlar, Bornova, Güzelbahçe, Çiğli, Gaziemir, Konak ve Karşıyaka örgütlerinin destek vermesine rağmen Buca'nın Çağatay Güç'ün telefonlarına çıkmadığı iddiaları gündeme geldi.

Beni kimse aramadı...



İzmir İl Başkanlığı'ndaki olaylı gecenin ardından kimseden bir telefon almadığını vurgulayan Suat Bulut, ''Kesinlikle telefon edilmiş de, dönülmemiş gibi bir durum yok. Beni zaten hiç kimse aramadı'' bilgisini paylaştı.



Taban uzlaşı istiyor...



Ortaya çıkan kavga görüntülerinden bütün CHP'lilerin rahatsız olduğuna inandığını belirten Suat Bulut,

''Biz hepimiz CHP'liyiz. Tepedeki kavga tabana sirayet etmesin. Biz uzlaşı istiyoruz. Partinin rahatlamaya ihtiyacı var. Kavga görüntüleri bize zarar veriyor. Bütün toplantılarda aynı şeyi söylüyorum, bu ayrışma son bulsun. İnsanlar olumsuz etkileniyor. Biran önce bu tartışmalar bitsin, biz de asıl görevlerimizi yapabilelim'' değerlendirmesinde bulundu.

Kararı yönetim kurulumla birlikte veririz...



CHP Buca örgütünün Utku Gümrükçü'ye yönelik tavrı ne olacak sorusunu da yanıtlayan Suat Bulut,

''Bunun için tek başıma karar vermek istemem. Yönetim kurulumla toplandığımızda onlarla birlikte bu konudaki yol haritamız belli olacak'' sözleriyle her iki tarafla da uzlaşmaya açık olduğu mesajını verdi.