İzmir'in en önemli yükseköğretim kurumlarından olan ve yerleşkesi Buca'da bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bilgi sistemlerine hedef alan bir siber saldırı girişiminin belirlendiğini duyurdu. Üniversite yönetimi tarafından gerçekleştirilen açıklamada, olayın tespit edilmesinden sonra teknik ekiplerin harekete geçtiği ve gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı ifade edildi.

Üniversite cephesinden yapılan açıklama çerçevesinde, 21 Haziran akşam saatlerinde bilgi sistemlerinde olağan dışı hareketlilik tespit edilmesinin ardından kapsamlı inceleme gerçekleştirildi.

İnceleme başlatıldı!

Siber saldırı girişimi, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından sağlanmakta olan izleme sistemleri aracılığıyla gelen bildirimler ışığında belirlendi. Yapılan uyarı sonrasında üniversitenin ilgili teknik birimleri tarafından detaylı analiz çalışmaları gerçekleştirildi.

Acil müdahale!

Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME), olayın ilk başlama noktasından bu yana süreci yakından takip etti. Olası risklerin engellenmesi için çeşitli güvenlik protokolleri gündeme alındı.

Veri güvenliği ihlali yok!

Gerçekleştirilen incelemeler neticesinde, üniversiteye ait olan veri tabanları ve bilgi sistemlerinde herhangi bir veri güvenliği ihlali ya da veri kaybı belirlenmediği ifade edildi.

Çalışmalar sürüyor!

Üniversite yönetimi tarafından, olayın tüm yönleriyle araştırma altına alındığı ve siber güvenlik önlemlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü duyuruldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Gece boyunca sürdürülen çalışmalar kapsamında kayıt ve izleme sistemleri detaylı olarak incelenmiş, veri güvenlik ihlalinin olmadığı tespit edilmiştir. Bilgi işlem hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi amacıyla etkilenen sistemler yeniden faal hale getirilmiştir. Bu bağlamda hastanemizin bilgi yönetim sistemi 22 Haziran Pazartesi sabah 07.30 itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlamıştır.

Konu, ilgili kamu kurumlarına bildirilmiş olup süreç, T.C. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı ile işbirliği içerisinde titizlikle takip edilmektedir."