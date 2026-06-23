Son Mühür/ Osman Günden- Buca Belediyesi, sosyal belediyecilik projeleri kapsamında engelli bireylerin istihdama katılımını desteklemeye devam ediyor. Belediye bünyesinde hizmet veren 1923 Buca Göksu +1 Kafe, down sendromlu 34 yaşındaki Muharrem Göksüner’e istihdam sağladı. Çevresinde “Marko” lakabıyla bilinen Göksüner, tesiste aktif olarak görev alarak çalışma hayatına katıldı.

Çalışma arkadaşlarından disiplin vurgusu

Kafenin günlük işleyişinde farklı sorumluluklar üstlenen Muharrem Göksüner, iş disiplini ve görev bilinciyle öne çıkıyor. Mesai arkadaşları, Göksüner’in ekibe kısa sürede uyum sağladığını ve işlerini eksiksiz yerine getirdiğini belirtti. Göksüner’in çalışma performansının ekip içindeki motivasyonu artırdığı ve işletme operasyonlarına doğrudan katkı sağladığı ifade ediliyor.

Tesis üç yıldızlı kırmızı bayrak sahibi

Muharrem Göksüner’in görev yaptığı 1923 Buca Göksu +1 Kafe, engelli bireylerin erişimine uygun mimari yapısıyla dikkat çekiyor. Tesis, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan denetimler sonucunda, erişilebilirlik kriterlerini tam anlamıyla karşıladığını belgeleyen “Üç Yıldızlı Kırmızı Bayrak” ödülünü almaya hak kazanmıştı.

Yerel yönetimler eliyle yürütülen bu istihdam modeli, engelli bireylerin toplumsal hayatın içinde üretken birer birey olarak yer almalarını hedefliyor. Buca Belediyesi yetkilileri, fırsat eşitliği yaratma hedefi doğrultusunda benzer istihdam projelerini sürdüreceklerini bildirdi.

