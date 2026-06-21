Son Mühür / Merve Turan- Kırmızı Otobüs Anaokulu öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı. Çiğli, Bornova ve Gaziemir şubelerinde gerçekleşen yıl sonu gösterilerinde öğrenciler, hazırlandıkları dans ve müzik gösterilerini aileleri için sahnelerken heyecan, mutluluk ve gurur sel oldu aktı. Etkinliklerde 3, 4 ve 5 yaş grubu çocuklar, yıl boyunca yaptıkları çalışmalardan kesitler sunarken, dans ve müzik gösterileriyle ailelerine unutulmaz anlar yaşattı.

“Emeğin değerini öğrenmelerini istiyoruz”

Kırmızı Otobüs Anaokulu Genel Koordinatörü Duygu Çetin, “Bizim için yıl sonu gösterilerinin en kıymetli tarafı sadece sahnede izlenen danslar ya da müzik performansları değil. Asıl değerli olan, çocuklarımızın bu gösterilere hazırlanırken yaşadığı süreçtir. Sosyalleşmeyi, paylaşmayı, dayanışmayı, takım arkadaşı olmayı ve bir bütünün parçası gibi hareket etmeyi bu çalışmalar içinde öğreniyorlar” dedi.

“Bir çocuğun sahneye çıkması, arkadaşlarıyla aynı ritimde hareket etmesi, sırasını beklemesi, arkadaşını desteklemesi ve hep birlikte bir gösteriyi tamamlaması çok kıymetli bir öğrenme deneyimi” sözleriyle devam eden Çetin, “Biz çocuklarımızın sadece akademik olarak değil, sosyal ve duygusal açıdan da güçlü bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Rekabet yerine birlikte inşa etmeyi, bireysel başarı kadar ortak emeğin değerini de öğrenmelerini istiyoruz” diye konuştu.

“Çocukların gelişiminde bambaşka bir eşik”

160 öğrencinin katıldığı ve 35 öğrencinin mezun olduğu etkinliklerde, ailelerin çocuklarının gelişimine tanıklık etmesinin okul öncesi eğitimde güçlü bir bağ yarattığını söylen Çetin, “Sahnede gösterdikleri performansın bir kitle tarafından izlenmesi, takdir edilmesi çocukların gelişimi için bir başka eşik. O sebeple ailelerin sahnedeki çocuklara gösterdikleri desteğin katkısını da yadsımadığımız için her yıl bu gösterilere büyük önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Okulda çocuklara iki dilli bir eğitim verdiklerini belirten Çetin, İngilizcenin ayrı bir ders olarak değil, tüm uygulama, ders ve atölyelerin içine dahil edildiğini belirterek 2-6 yaş aralığındaki çocuklara yabancı dil eğitiminin yanı sıra 21’inci yüzyılın gerektirdiği pek çok yetkinlik ve yeterlilik kazandırarak onları geleceğin dünyasına hazırlamayı hedeflediklerini vurguladı.