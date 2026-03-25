Son Mühür/ Merve Turan- İzmir’in kültür ve sanat damarlarından biri olan Buca, edebiyat tarihine damga vuran önemli isimlerini vefa projeleriyle yaşatmaya devam ediyor. Dönemeç Dergisi’nin kurucularından olan ve genç yaşta aramızdan ayrılan usta şair Ali Rıza Ertan’ın anısını onurlandırmak amacıyla düzenlenen geleneksel şiir yarışması, bu yıl yirmi altıncı kez kapılarını açtı.

Yarışma, sadece bir anma etkinliği olmanın ötesinde, Türk edebiyatına yeni yetenekler kazandırma misyonuyla şair adaylarına geniş bir platform sunuyor. 1979 yılında henüz 35 yaşındayken hayata gözlerini yuman Ertan’ın edebi mirasını yarınlara taşıyan bu organizasyon, şimdiden şiir tutkunları arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda.

Usta isimlerden oluşan seçici kurul genç yetenekleri bekliyor

Yarışmanın prestijini ve sanatsal derinliğini koruyan en önemli unsurlardan biri, bu yıl da Türk şiirinin saygın kalemlerinden oluşan jüri kadrosu oldu. Başvuruları titizlikle değerlendirecek olan seçici kurulda; Ahmet Zeki Muslu, Fahrettin Koyuncu, Özlem Tezcan Dertsiz, Beytullah Kılıç ve Altay Ömer Erdoğan gibi edebiyat dünyasının tecrübeli isimleri yer alıyor. Jüri üyeleri, eserlerde sadece teknik beceriyi değil, aynı zamanda Ali Rıza Ertan’ın şiir evrenine yakın duran samimiyeti ve estetik derinliği de arayacak. Şiir sanatına gönül veren gençlerin katılımıyla zenginleşecek olan bu süreç, Türk edebiyatının güncel nabzını tutacak bir seçkiye de imkan tanıyacak.

Genç şairlere özel bir anlam

Ali Rıza Ertan Şiir Yarışması’nın en dikkat çekici kuralı, şairin hayata veda ettiği yaşa duyulan saygıdan ileri geliyor. Yarışma şartnamesine göre, başvuru yapacak adayların şairin vefat yaşı olan 35'i geçmemiş olması gerekiyor. Bu kapsamda, 1991 yılı ve sonrasında dünyaya gelen tüm şair adayları kendi özgün eserleriyle yarışmaya dahil olabilecek. Genç kuşakların şiirle olan bağını güçlendirmeyi hedefleyen bu yaş sınırı, aynı zamanda Ertan’ın yarım kalan edebi yolculuğunun yeni nesillerin dizelerinde devam etmesini simgeliyor. Son başvuru tarihinin 30 Nisan 2026 olarak belirlendiği organizasyonda, dijital başvuru kolaylığı da sağlanmış durumda.

Ödül töreni Haziran ayında şairin büstü önünde

Dijital ortamda yapılacak başvuruların ardından sonuçlar, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü Buca Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna ilan edilecek. Yarışmanın en anlamlı anı ise 12 Haziran 2026 Cuma günü yaşanacak. Ali Rıza Ertan’ın büstü önünde saat 19.30’da düzenlenecek olan görkemli ödül töreninde, dereceye giren isimler ödüllerine kavuşacak. Şiirseverleri, akademisyenleri ve yerel yöneticileri bir araya getirecek olan bu tören, Buca’nın sanatsal hafızasına bir kez daha not düşecek. Yarışma ile ilgili teknik detaylara ulaşmak isteyen adaylar, belediyenin ilgili hattı üzerinden bilgi alabilecekler.