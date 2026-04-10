Son Mühür/ Merve Turan- Buca Belediyesi, sürdürülebilir bir gelecek ve sıfır atık vizyonu doğrultusunda kentin çehresini değiştirecek çevreci bir projeye imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile eş güdümlü olarak hayata geçirilen "Mutfaktan Toprağa" projesi kapsamında düzenlenen Bokaşi kompostu eğitimi, Bucalı vatandaşlardan tam not aldı. Şirinyer Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen ve evsel atıkların geri kazanımını hedefleyen organizasyon, çevre bilincinin tabana yayılması noktasında kritik bir adım olarak nitelendirildi. Eğitim sonunda katılımcılara sunulan pratik imkanlar, mutfaktaki çöplerin değerli birer toprak düzenleyiciye dönüşmesinin yolunu açtı.

Topraklar organik maddeyle yeniden canlanacak

Eğitimin açılış kürsüsünde söz alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kompost Üretimi ve Geri Kazanım Şube Müdürü Çağdaş Erol, tarım topraklarının mevcut durumuna dair çarpıcı veriler paylaştı. Türkiye genelinde toprakların organik madde miktarının yüzde 1’in altına gerilediğini ve ideal seviye olan yüzde 3’ten oldukça uzaklaşıldığını vurgulayan Erol, mutfaktan çıkan her organik atığın bu dengeyi onarmak için bir fırsat olduğunu dile getirdi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın bu konudaki hassasiyetine ve Buca halkının yoğun katılımına teşekkür eden Erol, projenin ekolojik dengenin korunmasındaki önemine dikkat çekti.

Dijital başvuru ve teknik eğitim süreci

Projenin teknik detayları, alanında uzman isimler olan Ziraat Yüksek Mühendisi Tahsin Alp Aras, Biyolog Furkan Yılmaz ve Ziraat Mühendisi Hüseyin Karaman tarafından katılımcılara aktarıldı. Bokaşi kompostunun ev ortamında nasıl verimli bir şekilde uygulanabileceğine dair püf noktalarının paylaşıldığı eğitimde, sürecin takip edilebilirliği de ön planda tutuldu. Çevreci dönüşüme dahil olmak isteyen vatandaşların, "İyi Tarım İzmir" mobil uygulaması üzerinden kolayca başvuru yapabilecekleri belirtilerek, teknolojinin doğa yararına kullanımı noktasında bir rota çizildi. Bu sayede her mutfak, doğa için küçük birer geri dönüşüm tesisine dönüşme potansiyeli kazandı.

Çöp yerine gübre: Kompost setleri vatandaşla buluştu

Eğitim programının en dikkat çekici anlarından biri, katılımcılara ücretsiz olarak dağıtılan kompost setleri oldu. Proje kapsamında yumurta kabuklarından sebze köklerine, meyve kabuklarından organik mutfak artıklarına kadar pek çok atık, dağıtılan özel kovalarda düşük oksijenli bir fermantasyon sürecine tabi tutulacak. Bu yöntemle atıkların çöp sahalarına giderek çevre kirliliği yaratması engellenirken, elde edilen yüksek kaliteli gübreler doğrudan toprağa kazandırılacak. Buca Belediyesi’nin bu girişimi, kentsel yaşamda bireysel düzeyde sürdürülebilirlik kültürünün yerleşmesine öncülük ediyor.

