Son Mühür / Osman Günden - Buca Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Benzer, yerel yönetimdeki koordinasyonu ve iş birliğini artırmak adına ilçedeki muhtarlık ziyaretlerine başladı. Gerçekleştirilen planlama kapsamında Adatepe Mahalle Muhtarı Oktay Çamurlu, Menderes Mahalle Muhtarı Tuğba Yıldırım, Atatürk Mahalle Muhtarı Sedat Erşahin ve Murathan Mahalle Muhtarı Eren Korkmaz’ı ofislerinde ziyaret eden Benzer, mahallelerin acil ihtiyaçlarını, devam eden projeleri ve vatandaşların taleplerini masaya yatırdı. Saha müdürlerinin de hazır bulunduğu bu görüşmelerde, mahallelerdeki sorunların hızla çözüme kavuşturulması amacıyla yerinde tespitler yapıldı ve ilgili birimlere gerekli talimatlar doğrudan aktarıldı.

"Muhtarlarımız bizim sahadaki gözümüz, kulağımızdır"

Muhtarların yerel yönetim mekanizmasındaki rolünün kritik olduğunu belirterek ortak akıl vurgusu yapan Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer, ilçeye hizmet noktasında koordinasyonun önemine dikkat çekti. Göreve gelir gelmez saha müdürleriyle birlikte sorunları yerinde görmeyi amaçladıklarını ifade eden Benzer, "Buca’mıza hak ettiği hizmeti sunmanın yolu, mahallelerimizin sesini en doğru şekilde duymaktan geçer. Göreve gelir gelmez ilk iş olarak muhtarlarımızla buluşmayı ve saha müdürlerimizle birlikte sorunları yerinde tespit etmeyi istedik. Muhtarlarımız bizim sahadaki gözümüz, kulağımızdır. Buca’nın her mahallesine eşit, hızlı ve etkin hizmet götürmek için ortak akılla, hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Mahalle muhtarları ise belediye birimlerinin kendileriyle sahada dirsek teması halinde çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.