Yılın 5 ayında gerçekleşen acı kazaların bilançosu İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu. 2026 yılının ilk 5 ayında ülke genelinde meydana gelen 266 bin 453 kazada 776 kişi hayatını kaybetti, 144 bin 101 kişi yaralandı.

Sadece mayıs ayında 56 binden fazla kaza

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçen Mayıs ayına dair kaza bilançosunu paylaştı. Sadece mayıs ayında ülke genelinde tam 56 bin 289 trafik kazası gerçekleşti. Meydana gelen kazalarda 36 bin 22 kişi yaralandı, 210 kişi hayatını kaybetti.

Kazaların en büyük nedeni sürücü hataları

Yılın ilk 5 ayında ise ülke genelinde 266 bin 453 kazada 776 kişi hayatını kaybetti, 144 bin 101 kişi yaralandı. Gerçekleşen kazaların 109 bin 782'sinin sebebiyetinin sürücülerin sebep olduğu ve 9 bin 837 yayanın da kazaya karıştığı bilgisi verildi. 640 kaza da araç içerisindeki yolcuların kurallara riayet etmemesinden kaynaklandı.

Resmi verilere göre; 5 aylık dönemde 40 bin 914 kaza araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymayan sürücüler yüzünden meydana geldi. Aşırı hız sebebiyle de 615 kaza oluştu. Kırmızı ışık ihlali yine kendini ön plana maalesef ki çıkardı. Kazalardan 2 bin 436'sı kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandı.

Hatalı şerit değiştiren 8 bin 584 sürücü de yaralamalı trafik kazasına davetiye çıkardı. 2026'nın ilk 5 ayında ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan 531 sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi. Taşıt giremez trafik işareti bulunmasına rağmen girmek isteyen sürücülerin ve kazaya sebebiyet veren sürücülerin de sayısı bir hayli fazlaydı. 3 bin 757 sürücü bu sebepten kazaya sebep olurken, geçme yasağı olan yerlere dalan bin 447 kural tanımaz sürücü de kazalara davetiye çıkardı.

Milyonlarca araç ve sürücüye ceza yağdı

Kazaların yanı sıra cezalar da aldı başını gitti. Bin 718 yayaya kuralları hiçe saydıkları için ceza yazılırken 37 bin 683 yolcuya da ceza kesildi. 1 milyon 979 bin 217 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulanırken kent güvenliği kameralarınca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle de 9 milyon 795 bin 250 araç plakasına ceza yazıldı. 80 bin 35 sürücü ise alkol alıp direksiyon başına geçti. 921 bin 261 araç da çeşitli sebeplerden ötürü trafikten men edildi.

İzmir'de 30 kişi hayatını kaybetti

Acı haberlerin sayısı da bir hayli yüksek. Resmi verilere göre yılın ilk 5 ayında meydana gelen kazalarda Ankara'da 51, İstanbul'da 57, İzmir'de 30 ve Bursa'da 20 kişi hayatını kaybetti.