Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi’nde MYK tarafından alınan karar doğrultusunda İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün görevden alınmasının ardından göreve Utku Gümrükçü atandı. Yeni Başkan Gümrükçü, dün akşam saatlerinde il binasına gelirken yaşanan arbede sonrası Çağatay Güç ve ekibi binadan ayrılarak partinin Konak İlçe Başkanlığı’na geçiş yaptı.

İl binasından ayrılan Güç’ün yanında İzmir’in 30 ilçe başkanından sadece 10’u yer aldı. Atama kararından itibaren gece gündüz nöbet tutulacağını söyleyen Güç’ün çağrısına yalnızca Balçova, Narlıdere, Kemalpaşa, Karabağlar, Bornova, Güzelbahçe, Çiğli, Gaziemir, Konak ve Karşıyaka uyduğu gözlemlendi.

Güç’e metropolden eksi 1’li destek!

Güç’e 10 ilçe başkanı desteğe giderken bu başkanların özellikle metropol ilçelerin başkanı olması dikkatleri çekti. Kentin metropol ilçelerinden Konak, Karşıyaka, Bornova, Gaziemir, Karabağlar Güç’ün yanında yerini alırken İzmir’in en büyük ilçesi sayılan Buca’nın ilçe başkanı Suat Bulut’un katılmaması gözlerden kaçmadı.

‘Telefonları açmadı’ iddiası…

İddialara göre; yaşanan süreçte CHP Buca İlçe Başkanı Suat Bulut, destek vermesi için telefonla arandı ancak ilçe başkanı telefonlara dönüş yapmadı. Yine aynı iddialara göre Bulut’un ‘Beni aramayın, Cemil Başkan’ı arayın’ dediği ileri sürüldü. Bulut’un bu sürece çok dahil olmadığı ve birçok açıklamaya da katılmadığının örgütte dikkatleri çektiği ifade edildi.