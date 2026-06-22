Son Mühür- Vatandaşın sağlıklı, güvenilir ve hijyenik gıdaya erişiminin denetlenmesinde rolün büyüğü de belediyelere kalıyor. Bornova Belediyesi bu kapsa çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Daha önce Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin de katılımıyla yüzün üzerinde fırında denetim gerçekleştiren belediye ekipleri, son olarak gece yarısı Yeşilova Mahallesi’nde kapsamlı bir inceleme yaptı.

Gece yarısı 15 fırına sıkı denetim

Yapılan inceleme 15 fırını kapsadı. Üretim alanlarının hijyen koşulları, işletmelerin ruhsat durumları ve ekmek gramajları tek tek kontrol edildi. Kurallara aykırı faaliyet gösteren işletmelere cezai işlem uygulanırken, hijyen kurallarına ilişkin tespit edilen olumsuzluklar ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirildi.

"Denetimler sonuç vermeye başladı"

Denetime katılım sağlayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki yapılan çalışmaların sonuç vermeye başladığını ifade ederek, “Bu sabah Çamdibi ve Yeşilova bölgelerindeydik. Fırın denetimleri yaptık. Daha önce yaptığımız denetimlerde 15 fırına girdiğimiz zaman en fazla 3-4 fırının sorunsuz ve temiz olduğunu görebiliyorduk. Şimdi durum tam tersine dönmüş. İki yıl boyunca yaptığımız denetimlerde artık olumlu neticeleri almaya başladık. Bu sabah 15 fırına girdik ve sadece 4 tanesinde hijyen problemi var. Geriye kalan fırınlarımız gayet temiz ve sağlıklı koşullardaydı. Bu alanda yüzde 100 başarıya ulaşıncaya kadar denetimlerimiz devam edecek.” ifadelerini kullandı.