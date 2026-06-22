Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Buca'da her gün binlerce insanın adımladığı Şirinyer Parkı, nihayet üzerindeki işgallerden kurtuluyor. Metro çıkışı ile pazar alanının tam ortasında bulunan, ancak yıllar içinde deforme olan tarihi parkta İzmir Büyükşehir Belediyesi büyük bir dönüşüm başlattı. Ekipler sahaya indi. İlk iş olarak kamusal alanı daraltan kaçak işletmeler tek tek tahliye edildi.

Ticari işgaller son buluyor

Uzun süredir vatandaşların şikayetçi olduğu işgaller konusunda belediye de geri adım atmadı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik devasa alanda hummalı bir çalışma yürütüyor. Parkın içinde halkın kullanım alanını gasp eden 10 işletmeden 7’si tamamen boşaltıldı. Kalan 3 alan için de yasal geri sayım başladı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Güney Alanlar Şefi Sinan Alagöz, süreci şu sözlerle aktardı:

"Başkanımız Cemil Tugay’ın talimatıyla hareket geçtik. Amacımız bu tarihi yeşil alanı tamamen halka geri vermek. Hukuki süreçler biter bitmez parkın tek bir metrekaresinde bile işgal kalmayacak."

Atıl havuz gitti, sürdürülebilir peyzaj geldi

Yenileme çalışmaları sadece temizlikle sınırlı değil. İklim krizi ve su kıtlığı, projenin tasarım dilini de değiştirdi. Parkın ortasında yıllardır atıl duran, su israfına yol açan eski süs havuzu tamamen kaldırıldı. Bu alanın yerine, az su tüketen ve kuraklığa dayanıklı bitkilerle "kurakçıl peyzaj" tasarımı uygulandı.

Üstelik belediye, yeşillendirme çalışmalarında akıllıca bir tasarrufa gitti. Toprağın canlanması için dışarıdan gübre almak yerine, tamamen belediyenin kendi tesislerinde ürettiği organik kompostları kullandı.

Kent belleği geleceğe taşınıyor

Ağaçların budandığı, yürüyüş yollarının düzeltildiği ve zeminlerin yenilendiği Şirinyer Parkı, Buca’nın en yoğun yaya sirkülasyonuna sahip noktası. Sosyal donatı alanlarının baştan aşağı yenilenmesiyle birlikte, ailelerin ve gençlerin gece geç saatlerde bile güvenle yürüyebileceği aydınlık bir yaşam alanı inşa ediliyor. Kentin hafızası, çağdaş ve estetik bir dokunuşla geleceğe aktarılıyor. Ekiplerin sahadaki yoğun mesaisi sürüyor.

