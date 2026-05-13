Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Buca Belediyesi bünyesinde hizmet veren 1923 Buca Göksu +1 Kafe, erişilebilirlik denetimlerinden tam not alarak "Üç Yıldızlı Kırmızı Bayrak" almaya hak kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ve mekanların engelli erişimine uygunluğunu belgeleyen sertifika, düzenlenen törenle göndere çekildi. Yapılan teknik incelemeler sonucunda kafenin, erişilebilirlik standartlarına yüzde 90 oranında uyum sağladığı belgelendi.

Denetim sürecinde tam not kaptı

İzmir Engelsiz İzmir Komisyonu Üyesi Erol Akcan, denetimlerin yalnızca iç mekanla sınırlı kalmadığını belirtti. Kaldırımlar, otopark alanları, masa yükseklikleri ve personel çalışma sahalarının titizlikle incelendiğini ifade eden Akcan, işletmenin en yüksek derece olan üç yıldız şartlarını karşıladığını kaydetti. Törene Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hedef tam erişilebilirlik

Törende konuşan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, belediyecilikte hak temelli bir yaklaşımı esas aldıklarını söyledi. Göksu +1 Kafe’nin özel gereksinimli bireyler ve tüm vatandaşlar için engelsiz bir buluşma noktası olduğunu dile getiren Duman, "Kırmızı Bayrak, ulaştığımız standartların resmi bir kanıtıdır. Buca’nın genelinde engelleri ortadan kaldırmak için kalıcı projeler üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Veri güncelliği vurgusu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Dr. Mustafa Vatansever ise Türkiye’deki engelli verilerinin 2011 yılından bu yana güncellenmediğine dikkat çekti.

