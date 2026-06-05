Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Buca Belediyesi ve iştiraklerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Adliyesi'ne sevk edilen toplam 54 kişinin savcılıktaki ifade süreçleri devam ederken, aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve belediye personellerinin de bulunduğu şüpheliler hakkında önemli bir karar alındığı öne sürüldü.

İddialara göre, savcılık emniyette alınan ifadeleri yeterli bularak 54 şüpheliden 51'i hakkında tutuklama, 3 kişi hakkında ise adli kontrol talebinde bulundu. 54 kişinin henüz isimleri netleşmedi. Diğer yandan savcılığın hazırladığı sevk yazısıyla şüphelilerin sulh ceza hakimliğine gönderildiği öğrenildi. Hakimlikte yapılacak sorguların ardından şüpheliler hakkında tutuklama, adli kontrol veya serbest bırakılma yönünde karar verilmesi bekleniyor.

Soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği, nihai kararın mahkeme tarafından verileceği belirtildi.

Öte yandan Adliye önünde bekleyiş sürerken Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve CHP Konak, Bayraklı ilçe örgütleri de desteğe geldi. CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel de, tutuklama talebinin ardından Adliye'ye girdi.