Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Buca Cezaevi arazisine yönelik hazırlanan imar düzenlemesinde rotanın yeniden eski plana kırılması gündemde. Geçtiğimiz şubat ayında meclis onayından geçerek ilan edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, askı süresi boyunca yoğun bir eleştiri yağmuruna tutuldu. Şahsi başvuruların yanı sıra Şehir Plancıları, Mimarlar ve Peyzaj Mimarları odaları gibi meslek örgütleri, hazırlanan yeni plana karşı resmi itirazlarını sundu.

İtiraz ve hassasiyetler dikkate alındı

Süreci değerlendiren İmar ve Bayındırlık Komisyonu, yükselen tepkiler ve kamu yararı ilkesini göz önünde bulundurarak radikal bir tavsiye kararı aldı. Komisyonun hazırladığı raporda, özellikle İller Bankası mülkiyetindeki parselleri kapsayan ve bölgeyi yapılaşmaya açan 12 Ocak 2026 tarihli meclis kararının iptali istendi. Raporda, toplumun hassasiyetleri doğrultusunda güncel değişikliğin rafa kaldırılması ve arazinin statüsünün 10 Ocak 2024 tarihindeki eski plan kararlarına geri döndürülmesi önerildi.

İptal edilen projede, yaklaşık 78 bin metrekarelik devasa alanın yarısından fazlasının betonlaşması öngörülüyordu. Tartışmalara neden olan planda, arazinin 40 bin metrekarelik bölümünde ticari birimler ve konut bloklarının yükselmesi planlanmış, emsal değerleri ise 1,50 ile 1,80 arasında belirlenmişti. Komisyonun bu "geri dönüş" hamlesi, önümüzdeki günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde son kez tartışılarak karara bağlanacak.

“Umarız yeşil alana dönüştürülür”

Konuyla ilgili Son Mühür’e konuşan Buca Cezaevi Özgürleşirken Platformu sözcüsü Savaş Candemir, “Yıllardır alanın kamusal alan yapılması için mücadele eden Buca Ve İzmir halının beklentisi İzBB’nin bu alanın yeşil alan olması için çalışma yürütmesi. Tugay’ın bir önceki açıklamasında alanın imara açılacağı gibi bir durum söz konusuydu. Tekrar yeni bir imar değişikliği planı yapılacakmış. Umarım cezaevi alanı tüm İzmir’in kullanacağı bir alana dönüştürülür. Aksi halde itirazlarımız devam edecek. Yeşil alanla ilgili bir adım atılırsa da çok mutlu olacağız. Bu alanın 1 metrekaresinin bile ticaret merkezi yapılmasına, ranta açılmasına izin vermeyiz. Bu İzmir halkına çok büyük haksızlık olur, İzmir halkı bunu hak etmiyor. Artık yollardan, binalardan, daracık sokaklardan hem Buca hem de İzmir bıktı. Artık bizler de yeşil ve nefes alabileceğimiz alanlar istiyoruz” ifadelerini kullandı.