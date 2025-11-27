Akın Gürlek’in Yeni Şafak’a verdiği röportaj, Türkiye’nin hukuk gündemine bir bomba gibi düştü. Ama mesele sadece röportaj değil; asıl mesele, o röportajın satır aralarında gizlenen çıplak gerçeklerdir. Soru şu: Bu devasa suç örgütü iddiasının altında ezilecek olan kim? Bu pisliğin üzerini örtmeye çalışan kim? Ve bu tabloyu siyaset malzemesi yapmak isteyen kim?

İBB’DEKİ DÜZEN, ÇÜRÜMENİN ZİRVESİDİR

Henüz iddianame bile tam anlamıyla mahkemede okunmadan, yüzlerce sayfa delil daha yargıcın eline geçmeden görüyoruz ki: İBB’de yıllardır “paralel belediye” gibi çalışan bir yapı kurulmuş. Kim tarafından? Hangi amaçla? Kimlerin bilgisi dahilinde? Bu soruların hepsi ortada duruyor ve cevapları siyaseti rahatsız ediyor.

“AK PARTİ’YE YAKIN İŞ İNSANLARI” ÇIKTI: O ZAMAN BU ÖRGÜT KİMİN ÖRGÜTÜ?

Gürlek’in en sarsıcı cümlesi: “Tutuklanan iş insanlarının çoğu AK Parti’ye yakın.” Peki bu ne demek? Bu, yıllardır İBB üzerinden dönen trafiğin parti aidiyetiyle değil, çıkar ağlarıyla yürüdüğünün açık itirafıdır. Dikkat edin: “CHP operasyonu” diye bağıranların tamamı sustu. Çünkü ortada siyasi değil, tamamen menfaat ve rant temelli bir suç örgütü fotoğrafı duruyor.

İTİRAFÇININ ADI ERTAN YILDIZ DÖNÜM NOKTASI: ÇÖKEN DUVARLAR

Belediyede danışman olan bir adam çıkıp diyor ki: “Bu yapıyı biliyorum, paralar böyle aktı, roller böyle dağıldı.” Bitti. Taş duvarın ilk taşı böyle düşer; ardından tüm duvar çökmeye başlar. Bugün İBB yönetiminin panik halinde kaçışmasının sebebi budur.

BEYLİKDÜZÜ’NDEN BUGÜNE UZANAN KARANLIK YAPI

Röportajdaki en kritik bölüm: Örgüt, yalnızca İBB’de değil; Beylikdüzü döneminden itibaren kurulmuş bir mekanizma olarak tarif ediliyor. Bu ne demek? Bu iş yeni değil. Bu iş 10 yıllık bir tasarım. Bu iş, bir siyasi kariyerin finansman modeli. Bugün ortaya saçılan skandallar, bir “günah keçisi” çıkarılarak kapanacak kadar küçük değil.

RÜŞVET, İHALE, PARA TRAFİĞİ… BUNLAR BASİT DEĞİL, MAFYA TİPİDİR

Deliller ortada: dijital izler, para hareketleri, HTS kayıtları, itiraflar, şirket transferleri, torpil listeleri… Bu tablo “basit bir yolsuzluk” değil; mafya tipi örgütlü suç yapısıdır. Üstelik bu yapı, Türkiye’nin en büyük belediyesinin kalbine çöreklenmiş durumdadır.

“SAVCIYA LİNÇ” GİRİŞİMİNİN SEBEBİ KORKU

Gürlek’in aktardığı diğer önemli nokta: Kendisine yönelik linç kampanyası yürütülmüş. Neden? Çünkü soruşturma geri dönülmez noktaya geldi. Çünkü korkuyorlar. Çünkü dosyanın kapağı bile açılınca gerçeklerin patlayacağını biliyorlar.

HİÇ KİMSE, HİÇBİR GÜÇ YARGININ ÜSTÜNDE DEĞİLDİR

Bu ülkede “para babalarının iradesi”, “siyasi maskeli çıkar ağları”, “aracılar ve torpil tayfası” yargının üzerinde olamaz. Gürlek’in cümlesi nettir: “Tek kriter delildir.” Evet. Delil konuşur. Ve bugün konuşmaya başlamıştır.

BU DOSYA, DÖNEMİN AYNASI

Bu dosya sadece bir belediye soruşturması değil; kimin gerçekten kim olduğunu gösteren aynadır. Yıllardır “temiz siyaset” nutukları atanların yüzüne çarpılan tokattır. “Biz akız” diyenlerin foyasını döken belgedir. Paralel yapıları, rant şebekelerini ve çıkar çarklarını gözler önüne seren büyük fotoğraftır.

Bu saatten sonra kimse kaçamaz. Hiçbir algı, hiçbir sosyal medya linci, hiçbir siyasi perde bu dosyanın üzerini örtemez. Türkiye temizlenecekse, pisliğin kaynağı neresi olursa olsun temizlenecek. Adalet bir kez yürümeye başladığında, kimse onu durduramaz.