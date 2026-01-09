Son Mühür/ Emine Kulak- Bornova’daki Kars Halil Atilla İlkokulu’nun yeniden yapım süreci üzerinden AK Parti ve CHP arasında başlayan polemik sürüyor. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2023 yılında yıkılan okulun inşasına ilişkin AK Parti Bornova İlçe Başkanı Cihan Dağlıer’in bugün okul önünde yaptığı açıklamalarına, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın’dan yanıt geldi.

AK Parti Bornova İlçe Başkanı Cihan Dağlıer, bugün okul önünde yaptığı açıklamada okulun yeniden yapım sürecinin Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki tarafından iki yıl boyunca ruhsat verilmediği gerekçesiyle engellendiğini ileri sürdü, yaşanan gecikmenin öğrenci ve veliler açısından mağduriyet yarattığını, kamuya ise ek maliyet getirdiğini savundu. Dağlıer, sürecin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın devreye girmesiyle çözüldüğünü ve ruhsatın Bakanlık tarafından verildiğini açıkladı.

MEYDANIN GENİŞLEMESİ VE ÇEVRENİN MODERNLEŞMESİ SAĞLANACAKTI

Bu iddialara CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın’dan yanıt geldi.

Çapın, söz konusu açıklamaların ‘tamamen demagoji’ olduğunu belirterek, “Bu iddiaların tamamen demagoji olduğunu belirtmek isterim. Söylenenler gerçeği yansıtmıyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Halil Atilla İlkokulu’nun Bornova Belediyesi tarafından yapılmasını bizzat teklif etmiştir. Hatta okulun mevcut yerinden farklı olarak, Bornova merkezinde, belediyenin yapım masraflarını tamamen üstleneceği alternatif bir alan da önerilmiştir. Planlanan bu düzenlemeyle Halil Atilla İlkokulu’nun bulunduğu bölge Bornova Meydanı’nın içine alınacak, meydanın genişlemesi ve çevrenin modernleşmesi sağlanacaktı. Okul ise yine Bornova merkezinde, yeni bir imar düzenlemesi yapılmış, daha uygun bir alanda Bornova Belediyesi tarafından inşa edilecekti. Bizim teklifimiz netti ve buydu. Ancak bu öneriler kabul edilmedi. Bornova Meydanı’nın büyümesine, çevresinin değişmesine ve modernleşmesine izin verilmedi. Bu süreci engelleyen taraf Bornova Belediyesi değildir” dedi.

“ESNAF ODASI SEÇİMLERİNDE HİÇBİR ADAYA DESTEK VERİLMEDİ”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin Ayakkabıcılar Odası genel kuruluna müdahil olduğu ve bazı adaylar üzerinde baskı kurduğu yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapan CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata’nın “tek dönemlik başkan” yönündeki açıklamalarına da değinen Çapın, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğiyle herhangi bir esnaf odasına ya da herhangi bir adaya destek vermesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Çapın açıklamasında, CHP’nin kurumsal yapısı gereği esnaf odası seçimlerinde hiçbir aday lehine destek açıklaması yapılmadığını ve bunun parti ilkeleriyle bağdaşmadığını ifade ederek, “Bu konuda açıkça ifade ediyorum; esnaf odası seçimlerinde herhangi bir aday lehine destek açıklaması yapılmamıştır ve yapılmaz. Parti örgütümüz tarafından da bu yönde kimseye verilmiş bir destek bulunmamaktadır” dedi.