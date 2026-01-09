Son Mühür / Erkan Doğan - Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, ‘kamu hastanelerinden hastalara yanlış görüntüleme raporu’ skandalı hakkında çarpıcı bir örnek verdi. Doğruyol bir hastanede, röntgen teknisyenlerinin ışından korunmak için giydiği ‘kurşun yeleğin’ filminin çekilip raporlandırıldığını söyledi.

Kes yapıştır raporlama iddiası, hastanın adı raporda, “Tomografi TOMO” diye geçirildi

Birlik Sağlık Sen Başkanı Ahmet Doğruyol, şu açıklamalarda bulundu, “Görüntüleme hizmetlerinin özel şirketler tarafından yapılmış olmasının halk sağlığı büyük sorunlar oluşturduğu medyada yer aldı. Tomografi, MR gibi görüntüleme hizmetlerini bir iki doktor raporlandırıyor. Bu doktorların sağlıklı raporlama yapamadığı iddia ediliyor. ‘Kes kopyala yapıştır’ şeklinde raporlamanın yapıldığı öne sürülüyor. Bununla ilgili çok çarpıcı bir örnek var. Bir hastanemizde kurşun yeleğinin filmi çekilerek bir hasta gibi rapor yazılmış. Bir kurşun yeleğe yazılmış rapor olayın vahametinin ortaya konması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki raporlandırmalarla ilgili skandal haberlerin ardından “Raporlandırmayı daha ucuza getirebilmek için bir radyoloji uzmanının diplomasını kiralayıp o diploma üzerinden denetimsiz şekilde raporlandırıyorlar, beraberinde birçok yanlış rapor oluşuyor” iddiası gündeme gelmişti.