Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin çevreye duyarlı projelerini hayata geçirebilmeleri için oldukça önemli bir kapıyı araladı.

Dünyanın dört bir yanından şehirlerin katıldığı uluslararası bir fona dahil olan İzmir, gençlerin iklim sorunuya mücadeledeki yaratıcı fikirlerine doğrudan finansal kaynak sağlayacak.

Artık 15-24 yaş arasındaki gençler, şehir için geliştirdikleri sürdürülebilirlik projeleriyle 5 bin dolara kadar destek alma fırsatı yakalayacak.

"Youth Climate Action Fund" programına İzmir de kabul edildi

Bloomberg Philanthropies’in liderliğinde kurulan ve 6 kıtadan 300’den fazla şehri bir araya toplayan "Youth Climate Action Fund" (Gençlik İklim Eylemi Fonu) programına İzmir de kabul edildi.

Bu adım, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın "iklim dirençli kent" planının en somut yansımalarından biri olarak görülüyor.

Amaç ise, gençleri yalnızca birer fikir üreticisi olarak değil şehrin geleceğini şekillendiren, kararlara ortak olan aktif rol üstlenen taraflar olarak sürece dahil etmek.

Projeler için mikro hibeler yolda

Program dahilinde belediyeye sağlanan 50 bin dolarlık toplam kaynak, doğrudan gençlerin projelerine aktarılacak. 1.000 ile 5.000 dolar arasında değişen bu küçük bütçeli destekler gençlerin çevre odaklı çalışmalarına katkıda bulunacak. Peki, gençler hangi alanlarda proje üretebilecek?

Daha temiz ve yeşil ulaşım çözümleri,

Şehrin atık yönetimini kolaylaştıracak sistemler,

Şehir içinde tarımsal farkındalık çalışmaları,

Su tasarrufu ve kaynakların korunması üzerine projeler,

Aşırı sıcaklarla mücadele ve çevre eğitimi gibi yenilikçi fikirler.

Gençler çözümün parçası olacak

Bu süreç yalnızca bir "hibe verme" çalışmasından ibaret kalmayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerle bir araya gelerek fikir geliştirme atölyeleri yaparak ve projelerin ortak tasarlanmasını sağlayacak.

Gençlerin yerel yönetimlerle el ele vererek çözümün bir parçası olması planlanıyor. Çok yakında belediye tarafından yapılacak olan açık çağrılarla, tüm başvuru süreçleri ve detaylar paylaşılacak.