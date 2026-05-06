İzmir Emniyeti'nin, sokak satıcılarına ve uyuşturucu sevkiyatına karşı gerçekleştirdiği takibe bir yenisini daha ekledi.

Gaziemir ilçesinde yapılan operasyonda, normal bir yolcu gibi taksiye binen şahsın sırt çantasında çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli tavırlar, emniyet güçlerini harekete geçirdi

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Devriye Ekipler Amirliği, rutin denetimleri sırasında Binbaşı Reşatbey Mahallesi bölgesinde giden bir taksiyi tespit etti.

Aracın içindeki yolcunun tedirgin hareketleri ve polisin varlığını fark edince gösterdiği şüpheli tavırlar, emniyet güçlerini harekete geçirdi. Kısa süreli bir takibin sonrasında operasyon için harekete geçildi ve araç uygun bir noktada durduruldu.

Çanta adeta zehir deposu çıktı

Yolcu T.T'yi taksiden indiren polis ekipleri, şüphelinin sırtındaki çantayı açtı. Çantanın içerisine gizlenmiş piyasaya sürülmeye hazır halde 3 bin 4 adet uyuşturucu hap bulunarak el konuldu.

Yakalanarak karakola götürüldü

Suçüstü yakalanan T.T., uyuşturucu maddelerle beraber gözaltına alındı. Olay yerinde kelepçelenen şahıs, sorgulanmak ve hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmak için polis merkezine sevk edildi.