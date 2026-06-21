Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Babalar Günü nedeniyle Pembe Köşk Huzurevi ve Yaşlı Bakım Evi’ni ziyaret etti. Huzurevindeki babaların gününü kutlayan Eşki, onlara hediyeler de verdi. Büyüklerin tecrübelerinin yol gösterici olduğunu belirten Eşki, Bornova’da her kuşağın huzurla yaşaması adına sosyal projelere devam edeceklerini vurguladı.

Bornova Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü’nün organizasyonunda düzenlenen etkinlikte, miniklerle yaş almış dedeler de bir araya geldi.

Malazgirt İlkokulu ana sınıfı öğrencilerinin hazırladığı özel gösteri huzurevi sakinlerine duygu dolu anlar yaşattı. Miniklerin neşeli dansları, huzurevi sakinlerinin yüzünü güldürürken moraller depolandı, keyifler de yerine geldi.

“Hayatlarını kolaylaştırmak en temel sorumluluğumuz”

“Bizleri büyüterek bugünlere getiren, hayatımızın her anında gölgesiyle bize güven veren tüm babalarımızın ve baba şefkatiyle toplumumuzu saran ulu çınarlarımızın Babalar Günü’nü kutluyorum” mesajı veren Başkan Eşki, “Bugün burada, Pembe Köşk sakinlerimizle bir arada olmaktan ve onların hayır dualarını almaktan büyük onur duydum. Büyüklerimizin hayat tecrübeleri, bizim her zaman yolumuzu aydınlatan en kıymetli rehberimizdir. Sadece özel günlerde değil, yılın her gününde yaşlılarımızın ve engelli bireylerimizin yanında olmak, onların hayatını kolaylaştırmak en temel sorumluluğumuzdur. Bornova’da her kuşağın huzurla ve mutlulukla yaşadığı sosyal projeleri büyüterek hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.