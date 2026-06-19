SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Seferihisar Belediyesi’ndeki rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve sabah saatlerinde Seferihisar Adliyesi’ne sevk edildiler. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından ifade alma işlemlerinin ardından sevk kararları açıklandı.

6 İsim Tutuklama İstemiyle Mahkemeye Sevk Edildi

Savcılık sorgusunun ardından, rüşvet ve imar usulsüzlüğü iddialarının odağındaki Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan ile tutuklanan Mustafa Günay’ın eşi Nermin Günay’ın da aralarında yer aldığı 6 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 1 şüpheli hakkında ise savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebinde bulunuldu.

Seferihisar Adliyesinde Heyecanlı Bekleyiş

Savcılığın sevk kararının ardından gözler Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çevrildi. Şüphelilerin, avukatları gözetiminde hakim karşısındaki sorguları devam ederken, Seferihisar Adliyesi koridorlarında da ailelerin, avukatların ve basın mensuplarının heyecanlı bekleyişi sürüyor. Şüphelilere, cezaevindeki yerel gazeteci E.A.’nın itiraflarının yanı sıra Başkan Yardımcısı Pehlivan’ın cep telefonundan çıkan ve rüşvet ağını deşifre eden dijital yazışmalar ile 500 bin liralık para trafiğini saniye saniye ortaya koyan MASAK raporlarındaki bulguların sorulduğu öğrenildi.

Kararın Geç Saatlerde Çıkması Bekleniyor

Siyaset, belediye ve medya üçgenine uzanan bu büyük soruşturmada, mahkemenin avukat savunmalarını tamamlamasının ardından geç saatlerde kararını açıklaması bekleniyor. İzmir kamuoyunun dikkat kesildiği davada çıkacak tutuklama veya serbest kalma kararları adliyedeki heyecanlı bekleyişi sonlandıracak.