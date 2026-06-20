Bornova Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve çevresel sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde öenmli bir iş birliğine imza atmış oldu. Sosyal İklim Derneği ile kurumsal iş birliği protokolüne imza atılırken, çevre odaklı projelerde ortak hareket edileceği ifade edildi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, hayata konulan iş birliğinin Bornova'nın çevresel geleceği açısından önemli bir adım olduğunu ifade ederek, iklim krizine karşı yerel yönetimlerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Hedefte karbon emisyonlarını azaltmak var!

İmzalanan protokol çerçevesinde Bornova'da karbon salımının düşürülmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Enerji verimliliği, sürdürülebilir kent politikaları ve çevre dostu uygulamaların hayata geçirilmesiyle ilçenin karbon ayak izinin düşürülmesi planlanıyor.

İklim dayanıklılığı artacak!

İş birliği kapsamında Bornova'nın iklim değişikliğinin yol açabileceği olumsuz etkilere karşı daha hazırlıklı hale getirilmesi için çalışmalar gerçekleştirilecek. Sürdürülebilir yaşam alanlarının artırılması, yeşil dönüşüm uygulamalarına destek verilmesi ve toplumun iklim politikalarına katılımının artırılması öncelikli başlıklar arasında kendine yer bulacak.