Son Mühür/ Beste Temel - Bornova Belediyesi, 7 Kent Market şubesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen kredileri yükseltti. 3 bin 250 aileye ulaşan destek sayesinde gıda, temizlik, giyim ve kırtasiye ihtiyaçları özgürce karşılanabiliyor.

Krediler 100, 110 ve 120’ye çıktı

Bornova Belediyesi, sosyal adaleti güçlendirmek ve yurttaşların temel ihtiyaçlara onurlu şekilde erişimini sağlamak için Kent Marketlerdeki kredileri artırdı. Doğanlar, Altındağ, Işıkkent, Serintepe, Yeşilçam, Naldöken ve Çamdibi Atatürk Parkı’ndaki marketlerde, 80, 90 ve 100 kredi olan limitler sırasıyla 100, 110 ve 120 krediye çıkarıldı.

3 bin 250 aileye düzenli destek

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün incelemeleriyle belirlenen 3 bin 250 ihtiyaç sahibi aile, iki ayda bir kartlara yüklenen kredilerle alışveriş yapabiliyor. Gıda, temizlik, yakacak, kırtasiye ve giyim gibi ihtiyaçların karşılandığı marketlerde para kullanılmıyor, vatandaşlar ihtiyaçlarına göre özgürce seçim yapabiliyor. Yaşlı ve yatağa bağlı yurttaşların talepleri ise belediye ekiplerince evlerine ulaştırılıyor.

Eşki: “Bornova’da kimse yalnız kalmayacak”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, dayanışma ruhunu büyüttüklerini vurgulayarak, “İhtiyaç sahibi yurttaşlarımızın onurlu bir şekilde temel ihtiyaçlarına erişmesini önemsiyoruz. Kredileri artırarak, hayat pahalılığı karşısında alım gücünü yükselttik. Bornova’da kimsenin kendini yalnız hissetmesine izin vermeyeceğiz.” dedi.

120 krediyle alınabilecek ürünler

Kent Marketlerde 120 kredi ile 1 lt ayçiçeği yağı, 500 gr çay, 1 kg şeker, 830 gr salça, 1 kg un, 500 gr makarna, 1 kg kırmızı mercimek, 750 gr tuz, 500 gr şehriye, 1 kg bulgur, 1 kg kuru fasulye, 1 lt süt, 200 ml meyve suyu, 250 gr margarin, 1 paket kek, 1 paket çubuk kraker, 750 ml bulaşık deterjanı, 500 ml sıvı sabun, 500 ml şampuan ve 1 lt çamaşır suyu alınabiliyor.

Kent marketlere anlamlı isimler

Bornova Belediye Meclisi’nde alınan kararla, Kent Market şubelerine sosyal belediyecilikte iz bırakan eski belediye başkanlarının isimleri verildi. Ahmet Piriştina, Celal Altınay, Aydın Erten, Vedat Dalokay, Zafer Keskiner ve Enver Salih Dinçer’in isimleri, bu özel projeyle yaşatılıyor.