Dolandırıcılar, Ankara’da yaşayan vatandaşları arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. “Adınız terör örgütüne karıştı, kimlik bilgileriniz FETÖ tarafından kullanılıyor” diyerek mağdurları inandırmaya çalışan şüpheliler, evdeki ziynet eşyaları ve nakit paraların operasyon kapsamında incelenmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca mağdurlardan paralarını banka hesaplarına aktarmalarını isteyen şüpheliler, toplam 17 milyon 500 bin TL değerinde para ve ziynet eşyası topladı.

70 yaşındaki kadın tuzağa düştü

Şüphelilerin kurbanları arasında 70 yaşındaki bir kadın da yer aldı. Sözde polisler tarafından yönlendirilen kadın, içinde ziynet eşyaları ve dolar bulunan beyaz poşeti evinden çıkardı.

Buluşma noktasında şüpheli, “Parola barış” diyerek kadının yanına gitti ve poşeti teslim aldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin hızla uzaklaştığı anlar saniye saniye kaydedildi.

İzmir dahil çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, titizlikle yürüttükleri takip sonrası düğmeye bastı. Ankara merkezli İstanbul, İzmir, Denizli, Nevşehir, Mersin, Gaziantep ve Adana’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüpheliler, para teslimi sırasında maske ve şapka kullanarak kimliklerini gizlemeye çalıştı ancak kıskıvrak yakalandı.

2,8 milyon TL bloke edildi

Soruşturma kapsamında bir şüphelinin hesabına aktarılan 2 milyon 850 bin TL, polis ve bankanın ortak çalışması sonucu bloke edildi. Para, mağdur vatandaşlara iade edildi.

18 kişi tutuklandı

Toplam 24 şüpheli gözaltına alınırken, Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan 18 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.